Ny nedgang på Oslo Børs: Aksjer slår tilbake etter kraftige fall

Bilskipsrederiet Wallenius Wilhelmsen stiger 5,1 prosent. Torsdag stupte aksjen nær 9 prosent etter at president Donald Trump besluttet en ny toll på 25 prosent på alle biler som ikke er produsert i USA. Fredagens rekyl kommer etter at rederiet har meldt om en ing om ny kontraktsforlengelse verdt cirka 4 milliarder kroner.

Les også Oljetanker nektet adgang til havn Et tankskip med 800.000 fat russisk olje blir nektet adgang til indisk havn grunnet dokumentasjonsmangler.

Tankrederiet Frontline faller rundt 1,7 prosent. Ifølge TDN Direkt har fraktraten for VLCC-er fra Midtøsten til Kina falt 3,9 prosent til 39.224 dollar pr. dag. Torsdag falt Frontline-aksjen 4,2 prosent etter å ha blitt nedgradert til selg av Kepler Cheuvreux, som blant annet er overbevist om at Kina har nådd oljeforbrukstoppen.

Tørrlastrederiet Golden Ocean Group stiger imidlertid 3,0 prosent, og MPCC Container Ships er opp 0,3 prosent.

Nykode Therapeutics slår også tilbake etter kursfall torsdag. Da falt aksjen 6,3 prosent på nyheten om at mesteparten av styret og ledelsen går av. DNB-analytiker Geir Hiller Holom åpnet for at selskapet kan dele ut sin gjenværende kontantbeholdning, som ved årsskiftet var på 1,2 milliarder kroner. Fredag er Nykode-aksjen opp 4,7 prosent.

Navamedic har fredag ettermiddag opplyst at selskapet har mottatt et brev fra Finanstilsynet vedrørende bokføringen av selskapets lån til Observe Medical i årsregnskapet for 2023. Tilsynets vurdering er at det er feilinformasjon i årsregnskapet samt i delårsregnskaper for 2024 knyttet til to lån til Observe Medical, renter på disse og opplysninger som er gitt i noter. Aksjen er ned 0,5 prosent.

Eiendomsselskapet KMC Properties faller 5,4 prosent. Investor Morten Astrup mener KMC Properties har brutt et generalforsamlingsvedtak og snytt ham for aksjer verdt 7,8 millioner kroner. Nå går han til søksmål for første gang i sin karriere.

Dolphin Drilling faller 1,3 prosent. Riggselskapet har utnevnt Jon Oliver Bryce til ny, permanent adm. direktør, etter at Bryce har hatt stillingen på midlertidig basis siden januar. Siden november 2023 har han vært strategidirektør i Dolphin Drilling. Selskapet har også utnevnt Ingolf Gillesdal til ny finansdirektør, etter at Stephen Cox har sagt opp.

Argeo faller 2,1 prosent etter at selskapet har sikret nye kontrakter for fartøyene «Argeo Venture» og «Argeo Searcher» i Sør-Amerika og Afrika. Begge kontraktene har en verdi på opp mot 5 millioner dollar.

Gentian Diagnostics har ansatt Hanne Kjellevold Kristiansen som kommersiell direktør, mens Markus Jaquemar er ansatt som konserndirektør for vekst. Aksjen er opp 4,9 prosent.

Brønnserviceselskapet Archer er tildelt en avtale av Equinor for planleggingsarbeider i forbindelse med pluggingen av havbunnsbrønner på Snorre- og Heidrun-feltene. Archer-aksjen er opp 0,7 prosent.

Dekkgjenvinningsselskapet Pyrum Innovations stiger 3,0 prosent. Selskapet har fredag fremlagt foreløpige tall for 2024, som viser en omsetningsvekst på 76 prosent til 2,02 millioner euro. Årsresultatet viser et underskudd på 10,9 millioner euro, mot minus 9,5 millioner euro i 2023. Selskapet forklarer at fjorårstallene reflekterer at selskapet stadig er i en investerings- og ekspansjonsfase.

Nel faller 2,5 prosent. Hydrogenselskapet meldte torsdag at det har mottatt en kjøpsordre fra Collins Aerospace verdt 6 millioner dollar.

DOF Group opplyste sent torsdag at offshorerederiets refinansiering – som omfatter en lånefasilitet på 1,025 milliarder dollar og en rullerende kredittfasilitet på 50 millioner dollar – er sluttført. Aksjen er fredag ned 0,2 prosent.