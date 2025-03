Inflasjonstall gir børsfall i USA

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,5 prosent, Dow Jones har falt 0,2 prosent mens S&P 500 er ned 0,3 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,31 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 2,1 prosent til 19,09.

Makro

PCE-inflasjonen i USA (personal consumption expenditure) holdt seg uendret på 0,3 prosent på månedsbasis i februar mens årsveksten endte på 2,5 prosent, uendret fra måneden før. Begge deler var i tråd med forventningene, ifølge Trading Economics.

Kjerne-PCE, hvor volatile forhold som mat- og energipriser ekskluderes, steg imidlertid til 0,4 prosent, litt høyere enn analytikernes forventninger på 0,3 prosent. På årsbasis endte den på 2,8 prosent, opp fra 2,6 prosent i januar. PCE-tallene er Federal Reserves foretrukne indikator for prisveksten i USA.

Trump

«Denne uken har handlet om Trump og amerikanske tollbarrierer for biler. Hvorvidt effektene av økte amerikanske tollsatser vil svekke amerikansk økonomi i vesentlig grad, er et av de store spørsmålet i disse dager», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

En skikkelig test

«Mange investorer venter nå på resultatsesongen for 1. kvartal, gitt at mars måned snart er bak oss. Dette vil kanskje bli den største testen for verdens aksjemarkeder i 2025», understreker Berntsen.