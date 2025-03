Norsk Hydro endte ned 2,1 prosent til 61,66 kroner, tynget av ny nedgang i aluminiumprisene. DNB endte ned 1,1 prosent.

Norwegian falt også tilbake – med 4,1 prosent til 11,91 kroner – etter at dollarsvekkelse har bidratt til tre strake dager med oppgang. Hver gang dollarkursen faller 10 prosent mot kronen, øker flyselskapets inntjening med 1,37 milliarder.

Frontline falt 2,0 prosent til 156,30 kroner på rapporter om lavere VLCC-rater fra Midtøsten til Kina. Torsdag ble tankrederiet nedgradert til selg av Kepler Cheuvreux, som mener Kina har nådd oljeforbrukstoppen.

Wallenius Wilhelmsen slo imidlertid tilbake etter kurskræsjet torsdag. Da stupte aksjen nær 9 prosent etter Donald Trumps nye toll på 25 prosent på alle biler som ikke er produsert i USA. Fredag steg aksjen 4,2 prosent til 76,40 kroner på nyheten om en ny kontraktsforlengelse verdt cirka 4 milliarder kroner.

Nordic Financials steg 35,1 prosent til 0,40 kroner, og er med det opp 100 prosent seneste måned. På det høyeste var aksjen oppe i nær 70 øre fredag. Torsdag var siste handelsdag for de omsettelige tegningsrettene i selskapets fortrinnsrettsemisjon, der foreløpige tegninger tyder på at emisjonen er overtegnet og at én milliard nye aksjer utstedes. Fredag er det kommet melder om at Nordnet har netto kjøpt 180.636 aksjer og senere netto solgt97.257 aksjer i Nordic Financials. Selskapet vurderes nå som «den farligste av alle aksjene på Oslo Børs» av Investtech.

– Nordic Financials er det aller dårligste kjøpet man nå kan gjøre på Oslo Børs. Vi forventer at kursen skal falle ned mot fem øre eller lavere innen cirka 9. april, sier Geir Linløkken i Investtech til Finansavisen fredag. Han minner om at selskapets tegningsrettsemisjons gjøres på kurs ett øre.

Les også 10 millioner prises til 550 mill. – Jeg er ingen tryllekunstner Forrige gang aksjekursen var like høy solgte Svend Egil Larsen alle aksjene sine og kjøpte en Porsche for pengene. Snart kommer en milliard nye aksjer i markedet.

Blant andre aksjer Investtech også advarer mot, er Nel og Argeo.

Nel falt fredag 3,8 prosent til 2,43 kroner, tross en børsmelding torsdag kveld om en kjøpsordre fra Collins Aerospace verdt 6 millioner dollar. Argeo falt 2,7 prosent til 6,08 kroner, selv etter å ha meldt om nye kontrakter for fartøyene «Argeo Venture» og «Argeo Searcher» i Sør-Amerika og Afrika, som begge er verdt opp mot 5 millioner dollar.