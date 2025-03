Resesjonsfrykt tynger

Børsindeksene i USA var ned med 1-2 prosent fredag ettermiddag, etter at det ble kjent at den årlige veksten i amerikanernes personlige forbruksutgifter (PCE) holdt seg på 2,5 prosent i februar, som ventet. En kjerneversjon, som ekskluderer matvarer og energi, tiltok til 2,8 prosent – 0,1 prosentpoeng mer enn konsensusestimatet.

Kanadiske Lululemon, som er best kjent for sine yogabukser, fikk et kursfall på 15 prosent. Topp- og bunnlinjen i selskapets seneste regnskapskvartal overrasket positivt, men guidingen for både første kvartal og hele 2025 skuffet. Toppsjefen forklarte at vedvarende inflasjon og økonomiske bekymringer legger en demper på etterspørselen i USA. I samme sektor svekket Ralph Lauren-kursen seg med godt over 4 prosent.

Sykliske forbruksaksjer generelt befant seg langt ned på avkastningslisten. Både Delta Air Lines og United Airlines tapte 4-5 prosent, og for MGM, Caesars, Las Vegas Sands, Royal Caribbean Cruises og Airbnb var ned med 3-4 prosent.

Samtidig lastet investorene opp med aksjer som påvirkes mindre av den økonomiske syklusen, gjerne med eksponering mot helsetjenester, dagligvarer og forsyning. Disse inkluderte legemiddelprodusenten Merck & Co., helseforsikringsselskapet UnitedHealth, strømleverandørene Edison og American Electric Power, samt mat- og drikkevareprosudentene Campbell Soup, PepsiCo, Coca-Cola og Kraft Heinz.

Også de europeiske børsene fikk en dårlig avslutning på uken. Både tyske Dax, franske Cac og den brede Stoxx 600-indeksen sank med rundt 1 prosent. Et kraftig fall i de lange rentene bidro imidlertid til at en del eiendomsaksjer gjorde det bra. Blant annet steg svenske Sagax, som hovedsakelig eier lagerbygninger og industrielle lokaler, med 3 prosent.

For øvrig bykset gullprisen til rekordhøye 3088 dollar per unse. Oppgangen bidro til at VanEcks børsnoterte fond for gullgruveaksjer ved halv fem-tiden fredag var opp med nær 1 prosent. I det seneste året utgjør økningen 46 prosent, mens gullprisen i den samme perioden har lagt på seg 39 prosent.