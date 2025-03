Vil dele ut verdier og avvikle selskapet

Awilco Drilling melder noen minutter før børsens stengetid fredag ettermiddag at styret vil utbetale et interimutbytte i andre kvartal på 2,06 dollar pr. aksje, og at aksjen vil handles eks. utbytte fra 1. april. Utbetalingen vil skje rundt 11. april.

Videre opplyses det at selskapet har vurdert flere strategiske alternativer, men at investeringsmulighetene har ikke oppfylt de nødvendige kriteriene for at styret kunne anbefale å forfølge dem.

Ettersom selskapet ikke lenger har noen operativ virksomhet, har styret ifølge meldingen besluttet at det er i aksjonærenes beste interesse at selskapets kapital tilbakeføres til dem, at det søkes om avnotering fra Euronext Growth Oslo og til slutt at selskapet avvikles.

«Styret har nøye vurdert og konkludert med at det foreslåtte beløpet til interimsutbytte er passende og etterlater tilstrekkelige midler i selskapet til å dekke den planlagte avnoteringen og den påfølgende avviklingen.»

Styret vil innkalle til en ekstraordinær generalforsamling 16. april 2025 for å vedta nødvendige beslutninger slik at selskapet kan søke om avnotering fra Euronext Growth Oslo. Det forventes at ytterligere en ekstraordinær generalforsamling vil bli innkalt i april/mai i år for å stemme over den foreslåtte avviklingen av selskapet.

Uten rigger

I 2022 solgte selskapet sine to halvt nedsenkbare borerigger, «WilPhoenix» og «WilHunter», og sto dermed uten operative rigger. Etter salget besto selskapets virksomhet hovedsakelig av to voldgiftssaker mot verftet Keppel FELS i Singapore, knyttet til kanselleringen av nybyggingskontrakter for to rigger i 2020.

I april 2023 tapte Awilco Drilling den første voldgiftssaken mot Keppel FELS. I november 2023 fikk selskapet derimot medhold i den andre voldgiftssaken og ble tilkjent 43 millioner dollar pluss renter og omkostninger.

For å finansiere disse rettsprosessene hentet Awilco Drilling inn nær 80 millioner kroner gjennom en rettet emisjon i desember 2022. Samtidig besluttet selskapet å flytte noteringen av sine aksjer fra Oslo Børs' hovedliste til Euronext Growth.