Skatteetaten tok nylig pant i milliardærens villa i Solveien på Nordstrand i Oslo. I tillegg til luksusvillaen har kravet blitt sikret med pant i Tidemandsens hytte, samt en annen eiendom i Valdres. Villaen ble kjøpt tilbake i 2017 for 30,5 millioner kroner, skriver E24.

– Jeg har ingen andre å skylde på enn meg selv. Her har jeg rett og slett feilberegnet, sier XXL-gründer Tore Tidemandsen til E24 om skattekravet på 16,2 millioner kroner.

Til E24 sier Tidemandsen at han vil betale kravet i løpet av de kommende ukene.

– Det har bare tatt litt tid å frigjøre midler. Jeg regner med at det er gjort opp i løpet av relativt kort tid, sier han.

PANTSATT: Tore Tidemandsen hytte Onsøy er blant eiendommen som er blitt sikret med pant. Privatmegleren

Fra milliardær til millionær

Sammen med bror Øyvind Tidemandsen bygget brødrene sammen opp kjente kjeder som Elkjøp, Power og XXL under konsernet Dolphin Management. I 2016 ble det kjent at Øivind skulle kjøpe ut Tore for 1,1 milliarder kroner, noe som verdsatte Dolphin-konsernet til 2,8 milliarder.

I skattelistene for 2023 er Tidemandsen oppført med en ligningsinntekt og formue på henholdsvis drøyt 220 millioner kroner.

Så sent som i 2021 var gründeren en del av Kapitals liste over Norges 400 rikeste. Siden den gang har gründeren sett formuen falle fra toppåret 2015, da han hadde en formue på 2,05 milliarder kroner og en ligningsformue på over 1,3 milliarder kroner.

Til E24 sier Tidemandsen at skattekravet for hans del er udramatisk.

- Jeg har beregnet feil, og kan bare skylde på meg selv, sier han til nettstedet.