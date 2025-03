Avlysningen av det planlagte salget skjer i lys av økende press fra Beijing, skriver Reuters.

Milliardæren Li Ka-shing, Hongkongs mest kjente forretningsmann, vil ifølge medieoppslag ikke gjennomføre den planlagte signeringen neste uke av en omstridt avtale om å selge sine havner i Panamakanalen til en gruppe ledet av BlackRock.

Kinas markedstilsyn setter ned foten

Kinas markedstilsyn opplyste sent fredag via sin offisielle WeChat-konto at det vil gjennomføre en gjennomgang av havneavtalen «for å sikre rettferdig konkurranse og ivareta allmennhetens interesser».

En kilde sier til Reuters at den endelige avtalen ikke ville bli signert av «åpenbare grunner».

Vedkommende understreket at dette ikke innebærer at salget er skrinlagt. En annen kilden, som også ønsket å være anonym, bekreftet at forhandlingene fortsatt pågår, melder nettstedet.

Spent geopolitisk situasjon

Havnene Balboa og Cristobal, som ligger på hver sin side av den 82 kilometer lange Panama-kanalen utgjør kjernen i avtalen, som omfatter totalt 43 havneanlegg eid av CK Hutchison.

Dersom salget gjennomføres, vil det Hongkong-baserte konglomeratet kunne sikre seg over 19 milliarder dollar i kontanter.

De to største brukerne av Panama-kanalen er USA og Kina. Beijing har uttrykt bekymring for at et salg av kinesisk-eide havner kan true kinesiske interesser innen handel og skipsfart. På sin side har president Donald Trump,ønsket avtalen velkommen som et tegn på at USA er i ferd med å gjenvinne kontrollen over kanalen - dette på bekostning av Kina.