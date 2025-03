En voksende usikkerhet rundt amerikansk handelspolitikk og et mer dystert inflasjonsbilde sender Wall Street i fritt fall fredag.

Ved lunsjtider på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned hele 2,75 prosent, Dow Jones har falt 1,7 prosent mens S&P 500 er ned 2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,255 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger hele 17,4 prosent til 21,94.

Aksjer

Google-eier Alphabet og Amazon handles ned 2 prosent, mens Microsoft og Meta faller begge 2 prosent.

Sportsklær-kjeden Lululemon faller 14 prosent etter å ha lagt frem skuffende estimater for 2025.

Selskapet peker på at økonomisk usikkerhet og frykt for økt inflasjon har fått forbrukerne til å stramme inn på pengebruken. Som resten av klesbransjen faller Ralph Lauren 4,8 prosent også på svak kundevekst.

Makro

PCE-inflasjonen i USA (personal consumption expenditure) holdt seg uendret på 0,3 prosent på månedsbasis i februar mens årsveksten endte på 2,5 prosent, uendret fra måneden før. Begge deler var i tråd med forventningene, ifølge Trading Economics.

Kjerne-PCE, hvor volatile forhold som mat- og energipriser ekskluderes, steg imidlertid til 0,4 prosent, litt høyere enn analytikernes forventninger på 0,3 prosent. På årsbasis endte den på 2,8 prosent, opp fra 2,6 prosent i januar. PCE-tallene er Federal Reserves foretrukne indikator for prisveksten i USA.

Trump

«Denne uken har handlet om Trump og amerikanske tollbarrierer for biler. Hvorvidt effektene av økte amerikanske tollsatser vil svekke amerikansk økonomi i vesentlig grad, er et av de store spørsmålet i disse dager», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

En skikkelig test

«Mange investorer venter nå på resultatsesongen for 1. kvartal, gitt at mars måned snart er bak oss. Dette vil kanskje bli den største testen for verdens aksjemarkeder i 2025», understreker Berntsen.