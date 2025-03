Politet i Texas melder om at flere «brannfarlige enheter» er funnet ved en Tesla-forhandler i Austin mandag morgen.

Politiet i Austin tilkalte mandag morgen bombegruppen etter funn av mistenkelige gjenstander ved en Tesla-forhandler langs US Route 183. Gjenstandene ble identifisert som brannfarlige enheter og tatt i politiets varetekt uten problemer, opplyser politiet i en uttalelse gjengitt av The Guardian.

Hendelsen fant sted klokken 08.04 lokal tid, skriver ABC News.

Fredag handles Tesla-aksjen ned 3,3 prosent.

Siden Trump ble innsatt som president 20. februar har Tesla falt 25 prosent i verdi. Den siste uken har imidlertid aksjen fått et lite løft og er i skrivende stund opp 2,5 prosent.

Flere angrep mot Tesla

Dette er langt fra første gang en Tesla-forhandler eller ladestasjon blir utsatt for angrep. FBI har registrert lignende hendelser i minst ni delstater siden januar, inkludert tilfeller av brannstiftelse, skyting og hærverk med graffiti.

– Disse kriminelle handlingene ser ut til å være utført av enkeltpersoner, og alle kjente hendelser har skjedd om natten, uttalte FBI i en pressemelding fredag.

Nylige angrep har blitt rapportert i blant annet Las Vegas, Seattle, Kansas City og Charleston i South Carolina. I begynnelsen av mars kastet en mann flammende ølflasker mot en Tesla-ladestasjon i South Carolina, noe som førte til at både anlegget og mannen selv tok fyr, ifølge The Guardian.

Politisk bakteppe

Flere angrep har skjedd etter at Elon Musk trådte inn i Trump-administrasjonen som leder for Department of Government Efficiency (DOGE), et initiativ som har som mål å kutte kraftig i offentlige utgifter og antall ansatte.

Nyheten om politiaksjonen i Austin kom samtidig som Musk deltok på et regjeringsmøte i Det hvite hus med president Donald Trump, melder CNBC.

I tillegg til angrepene har tusenvis deltatt i fredelige protester ved Tesla-forhandlere over hele USA. Den aktuelle forhandleren i Austin var også mål for en demonstrasjon lørdag – dagen før de brannfarlige gjenstandene ble funnet.

Under et regjeringsmøte mandag uttalte Elon Musk at ansatte i Department of Government Efficiency (DOGE) mottar dødstrusler på daglig basis.

Les også – Tesla-angrep er terrorisme FBI åpner etterforskning etter minst 80 rapporterte tilfeller av hærverk eller ildspåsettelse mot Tesla-biler og -fasiliteter i USA og Canada. FBI-direktør karakteriserer angrepene som innenlandsk terrorisme.

Varsler tøffe tiltak

Trump-administrasjonen har varslet kraftige reaksjoner mot hærverk og protester rettet mot Musks bilselskap. President Trump har tidligere forsvart Musk og takket ham for å ha bidratt med nærmere 300 millioner dollar til valgkampen hans.

I forrige uke foreslo Trump at personer som dømmes for angrep på Tesla-eiendommer, kan sone straffen i fengsler i El Salvador, melder CNBC.

Justisminister Pam Bondi har omtalt hærverket som «innenlandsk terrorisme», og kunngjorde torsdag at tre personer er tiltalt for det hun beskriver som «voldelig ødeleggelse av Tesla-eiendom», skriver VG.