Milliardær dobler pengene i NRC Group

– Nå kommer Finland til å løfte seg. Det begrunner jeg ut fra to forhold: Det ene er at vi kjører et restruktureringsprosjekt i Finland som går veldig bra. Effekten er at vi tar ned antall ansatte med inntil ti prosent, noe som er en viktig kapasitetsreduksjon. Samtidig implementerer vi en ny divisjonsstruktur som kommer til å være veldig god. Den andre hovedgrunnen er at ordrebasen er positiv. Finland har nådd bunnen og kommer til å levere bedre fremover, uttalte selskapets finansdirektør, Åsgeir Nord, i forbindelse med fremleggelsen av selskapets tredjekvartalsrapport i fjor høst.

Ordreboken eser altså ut. Bare nå i mars har NRC Group børsmeldt nye kontrakter til en verdi av ikke mindre enn 850 millioner kroner – et historisk høyt ordreinntak for én måned. Og det trengs for et selskap der aksjekursen i løpet av de siste fem årene har falt med rundt 80 prosent, særlig etter at den forrige konsernledelsen aldri klarte å innfri spådommene om en årlig konsernomsetning innen 2024 på nær ti milliarder kroner, med driftsmarginer helt opp mot seks–syv prosent.

Ring Sveaas!

Christen Sveaas, som av Kapital i fjor ble beregnet til å sitte på en privatformue på anslagvis 15 milliarder kroner, er ikke ukjent med å delta når finansielt stressede selskaper trenger tilførsel av friske penger. I 2021 satset Kistefos rundt hundre millioner kroner i det Tor Olav Trøim-kontrollerte riggselskapet Borr Drilling, et selskap som slet med høy gjeld og svak grunninntjening. Men i takt med langt bedrede riggmarkeder har kursen siden kapitalinnhentingen tatt syvmilssteg, som i sin tur har sikret Sveaas hundremillionersgevinster.

Nå satses det altså på det nordiske jernbanemarkedet. Og i takt med en stadig mer massiv ordrebok, sammen med sannsynligvis bedrede finske resultater, er det ikke utenkelig at NRC Group-kursen tar nye steg når førstekvartalstallene serveres 16. mai.

Investeringsdirektør i Kistefos, Bengt A. Rem, ønsker ikke å kommentere investeringen overfor Kapital.