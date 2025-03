MANDAL: En hel by er i ferd med å våkne fra vinterdvalen, med skyfri himmel og en gradestokk som har nådd et tosifret tall. Vinterjakkene kan henges i boden, og de smale brostensgatene speiler seg i solskinnet. På et kontorfellesskap i sentrum har forvalter Sigurd Klev utsikt til leiligheten sin noen hundre meter unna. Den ligger der ute på piren og nærmest dupper i Mandalselva. Videre følger den 800 meter lange sandstranden Sjøsanden, et yndet sted for både lokalbefolkning og tilreisende.