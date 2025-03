I en pressemelding lørdag ettermiddag skriver Tryg Forsikring at reiseforsikringen ikke vil dekke en nektet innreise til USA.

De siste årene har amerikanske myndigheter lagt større vekt på søk i sosiale medier og annen digital informasjon som del av sin innreisekontroll, skriver forsikringsselskapet, og selv med godkjent ESTA eller visum er det immigrasjonstjenestene ved grensen som avgjør om man får slippe inn i landet.

Dersom du blir stoppet og avvist ved ankomst, må du selv dekke utgiftene til returreise.

— Vi opplever at mange reisende tror at reiseforsikringen vil dekke hjemreise og eventuelle merkostnader dersom de blir avvist ved grensen, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring i meldingen.

— Det gjør den altså ikke. Dette er viktig å være klar over før man legger ut på tur, særlig til land med strengere grensekontroll som USA, legger han til.

Tryg oppfordrer ifølge meldingen alle som planlegger reise til USA om å:

Kontrollere at informasjonen i ESTA- eller visumsøknaden er korrekt og oppdatert.

Tenke gjennom hva man publiserer i åpne kanaler på sosiale medier.

Være forberedt på at innreise kan nektes selv med forhåndsgodkjenning.

Strengere

Amerikanske grensekontroller har blitt strengere etter at Donald Trump ble president. Utenriksdepartementet oppdaterte nylig reiseinformasjonen for USA med at visum ikke garanterer innreise, og at USA kun annerkjenner søkerens kjønn ved fødselen.

Reisende med pass som har annen kjønnsbetegnelse enn M eller F, kan derfor oppleve praktiske utfordringer ved innreise, særlig dersom informasjonen i passet ikke samsvarer med den som er oppgitt i visum- eller ESTA-søknaden. Dette kan i verste fall føre til avslag på innreise.