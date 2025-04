Det er i år 21 år siden Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse, NUES, presenterte sitt forslag til nye norske regler for selskapsstyring – Corporate Governance. De er ikke vesentlig endret siden den gang.

De to viktigste reglene NUES foreslo er at alle selskaper bør ha en vedtektsfestet, uavhengig valgkomité, og at styrets leder ikke bør lede styret i saker hen selv har vært med å forhandle på vegne av selskapet, for eksempel oppkjøp og fusjoner.

Over lang tid hadde det utviklet seg en praksis på Oslo Børs at styreleder selv eller leder for bedriftsforsamlingen også var leder for valgkomiteen, som ikke engang alltid var formelt etablert og kjent for eierne. Da ble det selvsagt gjenvalg år etter år. Ingen fornyelse eller fokus på relevant kompetanse, så lenge vennskapet holdt.

Vi fikk kritikk fra Sverige og særlig Storbritannia, der man mente at styreleder kjente selskapets behov best og derfor burde ha ansvaret for styrets sammensetning. Men hva da hvis styrets leder var hovedårsaken til manglende samarbeid i styret og med ledelsen, eller feil strategi og for risikable oppkjøp? Derfor er det i disse tider verdt å minne valgkomiteenes medlemmer på deres meget viktige oppgave i tiden frem mot vårens generalforsamlinger.

NUES beskriver meget godt hvordan valgkomiteen «bør ha kontakt med aksjeeiere, styremedlemmene og daglig leder i arbeidet med å foreslå kandidater til styret (...) og at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt». Og da menes alle aksjonærene, ikke bare hovedaksjonærene. Komiteen har et særlig ansvar overfor minoritetsaksjonærene, som det er verdt å minne om i disse tider med sterke, krevende eiermiljøer. Godt valg.

Ludvik Sandnes

Medstifter av Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES)