MAGA eller MEGA?

Siden nyttår har Stoxx Europe 600 gitt over 15 prosent høyere avkastning enn amerikanske S&P 500, justert for valuta. Etter et tiår med stagnasjon virker europeerne nå å ta inn over seg alvoret i egen situasjon. En mer næringsvennlig regjeringskoalisjon i Tyskland har lansert investeringsprogrammer på 500 milliarder euro rettet mot infrastruktur, og EU virker mer omforent enn på lenge når det kommer til militær opprustning.

Den konfronterende linjen fra Trump-administrasjonen kan virke å ha hatt en samlende effekt på kontinentet. Det har blitt tydelig at Europa i større grad må stå på egne ben, både kommersielt og sikkerhetspolitisk. Når det nå skal lettes i gjeldsbegrensninger og byråkratiet, kan mye tyde på at en vil se mer investeringsvennlige betingelser for europeisk industri.

Parallelt har Trumps handelskrig brede virkninger i den amerikanske økonomien. En trofast følgesvenn for makroøkonomer er University of Michigan sin månedlige sentimentindeks. Indeksen baseres på svar fra amerikanske husholdninger om deres økonomiske oppfatninger og forventninger, og den siste tids utvikling viser voksende misnøye i befolkningen. Det forventes stigende arbeidsledighet, forverrede forretningsforhold, fallende gjennomsnittsinntekt og en ny inflasjonsbølge.

En grunn til at dette får mye oppmerksomhet nå, er bekymringen for at de dystre fremtidsforventningene vil påvirke konsummønstre, og slik virke selvoppfyllende. Historisk har imidlertid disse «myke» dataene tendert til å være overdrevent pessimistiske. Derfor er det betimelig å sammenlikne sentimentet med harde data, og vurdere hvorvidt John Doe faktisk «puts his money where his mouth is» – i dette tilfellet skulle det tilsynelatende være i madrassen.