Bare fire lag tjente penger i forrige uke, og av disse gjorde Børsgruppen UiA det best.

Avkastningen ble på fattigslige 0,3 prosent, men snittdeltageren tapte 0,9 prosent, og Hovedindeksen sank med 1,0 prosent.

Enda verre gikk det med analytikerporteføljen, der kapitalen krympet med 2,9 prosent.

To aksjer steg mye

Morrow Bank utgjør nesten en firedel av UiA-porteføljen, og finansmyggens aksjekurs var uendret i uken.

Den nest største posisjonen, Protector Forsikring, fikk derimot et kursløft på 5 prosent, mens treningssenterkjeden Sats steg med nær 6 prosent.

For SpareBank 1 Nord-Norge og Sparebanken Møre ble oppturen mer beskjeden, og de øvrige UiA-aksjene svekket seg. For øvrig solgte laget seg ut av Bouvet, noe som bidro til at kontantbeholdningen ved utgangen av uken utgjorde 10 prosent.

Elendige toppvalg

Analytikerporteføljen består av meglerhusenes til enhver tid fem best likte aksjer. For tiden er dette Frontline, Cadeler, Austevoll Seafood, Aker og Borregaard.

Her var Frontline den store taperen, med et kursfall på mer enn 12 prosent.

Rederiets meldte at Lars H. Barstad blir fulltids toppsjef fra og med 1. september. I tillegg nedgraderte Kepler Cheuvreux tankaksjen til «selg», delvis grunnet et forventet fall i Kinas oljeforbruk.

Også Austevoll Seafood og Borregaard gjorde det dårlig. Frykt for en omfattende handelskrig og økonomisk oppbremsing bidro til nedturen på rundt 3 prosent. De øvrige aksjene, Cadeler og Aker, steg med mindre enn 1 prosent.

NHH leder fortsatt

Det var svært stor spredning i ukens avkastningstall, idet investorene solgte sykliske sektorer og satset mer på «trygge» aksjer, gjerne med høye utbytter.

Ser vi på den samlede avkastningen siden denne runden av Skoleduellen startet i midten av september i fjor, ligger Børsklubben NHH fremdeles på førsteplass.

Deretter kommer Børsgruppen Nord og UiS Studentkapital. Ti av de 14 deltagerne har økt kapitalen, og fire har også gjort det bedre enn Hovedindeksen.