Tør vi investere i USA?

De amerikanske børsene har vært gjennom en mindre korreksjon etter kraftig oppgang i flere år. Det er helt normalt. Etter noen ukers kursfall er eksempelvis Nasdaq på samme nivå som i september. Vi vet ikke om fallene fortsetter eller om børsene retter seg. På lang sikt har ingen havn vist seg tryggere enn de amerikanske børsene. Noen vil kanskje se de seneste ukers kursfall som en mulighet til å kjøpe solide aksjer med god rabatt.

Likevel skjer det noen fundamentale endringer i administrasjonen som får observatører og investorer til å stille alvorlige spørsmål om USAs troverdighet. Vi investorer er naturligvis opptatt av effektene av tollsatser og handelskrig, som Trump retter også mot gode allierte land. Tesla-aksjonærer er ukomfortable med dobbeltrollen til Elon Musk. Vi hører skremmeskudd på skremmeskudd fra administrasjonen, men vet ikke helt hva vi skal regne med eller tro på. Vi holder pusten.

Angrep på demokratiet

Men USAs grunnvoller rystes mer på et annet område som kanskje ikke får like stor oppmerksomhet. President Trumps angrep på amerikanske institusjoner kan på sikt skape en betydelig politisk risiko. Det kan gjøre det mindre attraktivt å investere i USA, vanskeliggjøre internasjonalt samarbeid og svekke landets troverdighet. Økonomiprofessor Daron Acemoglu fra Massachusetts Institute of Technology, nobelprisvinner i økonomi i 2024, sier i et intervju med den danske avisen Børsen at Trumps angrep på amerikanske institusjoner er uten sidestykke. Han fremhever at Trumps forsøk på å få kontroll over FBI, justisdepartementet og finanstilsynet kan bli mer avgjørende for den amerikanske økonomien enn handelskrigen.

Kan vi fortsatt se på USA som vår sterke allierte partner?

Nobelprisvinneren begrenser ikke sin frykt over svekkede institusjoner til områder som cybersikkerhet og behandling av eksempelvis pandemier. Han ser en direkte negativ effekt på økonomisk vekst og svekket innovasjonskraft, som USA er svært avhengig av. Han sammenligner Trumps målrettede angrep på kontrollorganer for maktutøvelse med hva vi har sett fra Erdogan i Tyrkia, Orban i Ungarn og Bolsonaro i Brasil. «Hvis amerikanerne mister tilliten til FBI, domstolene og Finanstilsynet, kan det få katastrofale konsekvenser for innovasjonen,» uttalte Acemoglu og forklarte at det vil øke risikoen for en betydelig stagnasjon.