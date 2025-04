Mandagens høydepunkter

Kokoon Property Norway hevder å være på vei mot notering på Oslo Børs og New York-børsen med en omfangsrik blanding av eldreboliger, helsetilbud og energiproduksjon. Det er den dømte finanscowboyen Per Jacob Solli som står bak selskapet.

I Norge vil selskapet oppføre eldreboliger av høy standard med tilhørende helsetilbud. Bare det første byggetrinnet vil bestå av 30.000 boliger til 231 milliarder kroner. Ifølge gründer Solli har selskapet kontakt med veldig, veldig velstående investorer.

IT-gründer og investor Jens Rugseth varsler ny flyttestrøm til Sveits hvis Høyre vinner valget.

Han flyttet selv til Sveits før innstrammingene kom i exitskattene. Hvis de nye exitskattereglene fjernes, er det fare for at de som ikke har flyttet ennå, bruker dette som et vindu til å flytte, før en ny rød regjering strammer inn igjen.

– Når du fjerner exitskatten vil mange reise ut. Det er det greit å være ærlig på, sier Rugseth.

Forretningsmannen Frode Berner Hope risikerer 6,5 år i fengsel og 38 millioner kroner i inndragning etter en avsløring i Kapital.

Skatteetaten fattet interesse for Hope etter en artikkel i Kapital i juni 2019. Den handler om millioner av kroner som en rekke småinvestorer hadde tapt i selskapet Spirehagen. Hope har nå tilstått 13 lovbrudd, inkludert grovt bedrageri, økonomisk utroskap og grovt skattesvik.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Senterpartiet, som kjemper mot krasjlanding.

Ingen har brydd seg om Senterpartiet i det siste. Utmarsjen fra regjeringen har vært en katastrofe. Oppslutningen ligger på 4,9 prosent, mot 13,5 prosent ved valget i 2021. Det er ingen grunn til å drive livredning nå, skriver Hegnar.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 4. kv.:

Lokotech Group: Webcast kl. 09.00

Årsrapport:

Aker BioMarine, Bakkafrost, Bruton, Lokotech Group, OKEA, Okeanis Eco Tankers, Vår Energi

Makro:

Norge: Norges Bank valutatransaksjoner april, kl. 10.00