Goldman Sachs nedjusterer «alt»

I løpet av søndag og mandag har Goldman Sachs kuttet forventningene til S&P 500-indeksen og BNP-veksten i USA og EU. Storbanken høyner også forventningene til toll, inflasjon, arbeidsledighet og har økt resesjonssannsynligheten.

Sjefen for aksjestrategi, David Kostin, venter nå at S&P vil være henholdsvis 5.300 og 5.900 poeng innen tre og tolv måneder. Det gir respektiv avkastning på minus 5 og pluss 6 prosent, fra tidligere 0 prosent og 16 prosent.

«På grunn av høyere tollsatser, lavere økonomisk vekst og høyere inflasjon enn tidligere antatt, reduserer vi våre estimater for S&P 500 EPS-vekst til pluss 3 prosent i 2025 (fra 7 prosent) og pluss 6 prosent i 2026 (fra 7 prosent)», skriver Kostin.

Nedjusterer hele linjen

Faren for at den amerikanske økonomien havner i en resesjon innen tolv måneder, har blitt økt til 35 prosent fra tidligere 20 prosent – det grunnleggende scenarioet til Goldman er fortsatt ingen resesjon. Dersom en resesjon materialiserer seg, kan det historisk sett innebære at S&P 500 faller ned til 4.600 poeng, skriver Kostin.

Andre makrovariabler som har blitt endret, er amerikanske tollsatser.

Banken har den siste tiden vært tydelig på at den forventer en negativ markedsreaksjon på onsdag, «frigjøringsdagen», da markedet kort fortalt er for optimistisk til toll-dagen. Nå forventer banken at den gjennomsnittlige amerikanske tollsatsen vil være 18 prosent, som er 15 prosentpoeng høyere enn 2024-nivået og 5 prosentpoeng over forrige prognose.

BNP-veksten for 1. kvartal er ventet til 0,2 prosent, og hele prognosen for 2025 er nedjustert med 0,5 prosentpoeng til 1,0 prosent (fra fjerde til fjerde kvartal).

Arbeidsledigheten i 2025 er oppjustert med 0,3 prosentpoeng til 4,5 prosent, og kjerne-PCE-inflasjon er oppjustert fra 3 til 3,5 prosent.

Les også Goldman Sachs-sjefen: – Usikkerheten er litt større Toppsjefen i Goldman Sachs mener usikkerheten nå er større som følge av president Trumps handel- og tollpolitikk. Samtidig nedjusterer kollegene forventningene til S&P 500-indeksen.

EU-smell

Sjeføkonom Sven Jari Stehn og makromannen Giovanni Pierdomenico skriver mandag at banken forventer at Trump-administrasjonen vil innføre en gjensidig toll på EU tilsvarende 15 prosentpoeng, noe som øker den samlede effektive tollsatsen med 20 prosentpoeng, fra tidligere 7 prosentpoeng siden starten av 2025.

«Vi skisserer også et negativt handelsscenario, der USA inkluderer en merverdiavgift (VAT-justering) i tollsatsen og hever den totale effektive tollsatsen på EU med 36 prosentpoeng. Vi antar at EU vil svare med mottiltak», skriver Stehn.

Prognosen for kjerneinflasjon i fjerde kvartal økes fra 2,0 til 2,1 prosent. I det negative scenarioet antar de at inflasjonen topper ut på 2,3 prosent.

«Vi forventer nå svak vekst gjennom resten av 2025, med kvartalsvekst (ikke annualisert) på 0,1 prosent, 0,0 prosent og 0,2 prosent i henholdsvis Q2, Q3 og Q4», skriver Stehn.

Les også Aksjesjefen i Citi: – Ikke kjøp dippen Ikke kjøp dippen – bedre inngangspunkter vil komme, er beskjeden fra Citi-topp Stuart Kaiser etter onsdagens fall i aksjemarkedet.

I det negative scenarioet er det ventet et ytterligere BNP-fall på 0,5 prosent sammenlignet med basis-scenarioet, som vil føre eurosonen inn i en teknisk resesjon i BNP. Totalt sett vil det negative scenarioet føre til et BNP-fall tilsvarende 1,2 prosent.