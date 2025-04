Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne ned 0,7 prosent, eller innenfor intervallet [-1,1, -0,3] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at Wall Street opplevde en kraftig sell-off fredag, noe som har smittet over på de asiatiske børsene mandag.

«Med det er retningen satt for europeiske aksjemarkeder når de åpner kl. 09.00», skriver analytikeren, og peker på at handelsuro igjen er i fokus.

«President Trumps varslede tollkrig trer i kraft 2. april – om to dager – og ventes å dominere nyhetsbildet i tiden fremover. I helgen har Trump også skrudd opp presset mot både Russland og Iran. Russland kan, dersom landet ikke bidrar til en fredsavtale i Ukraina, vente seg kraftige økonomiske sanksjoner – særlig rettet mot oljeeksporten», fortsetter Berntsen.

«Samtidig er det verdt å merke seg at de europeiske børsene, ledet an av tyske DAX, har hatt en sterk start på året. Det står i kontrast til utviklingen i USA og Japan, hvor blant annet Nikkei 225 har hatt en svakere periode», påpeker han.

Asia

De asiatiske børsene faller bredt mandag, kun dager før Donald Trumps nye tollsatser trer i kraft.

Japanske Nikkei raser nå 3,98 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 3,40 prosent.

Toyota-aksjen faller nå 2,78 prosent, mens Honda er ned 3,18 prosent. Subaru svekkes 2,29 prosent, Mazda er ned 3,35 prosent, mens Nissan-aksjen går tilbake 3,78 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes mandag 0,97 prosent, CSI 300 går tilbake 0,99 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er ned 1,73 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med mai-levering er mandag morgen ned 0,31 prosent til 73,40 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,46 prosent på 69,04 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,57 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

En voksende usikkerhet rundt amerikansk handelspolitikk og et mer dystert inflasjonsbilde sendte det brede amerikanske aksjemarkedet ned fredag.

På New York-børsen endte Nasdaq-indeksen ned hele 2,7 prosent, Dow Jones ned 1,7 prosent mens S&P 500 falt med 2 prosent.

Cocktailen av en inflasjon som biter seg fast, svekket forbrukertillit og skuffende inntjeningsestimater for 2025, sendte sportsklesmerket Lululemon fredag ned 15 prosent.

Amazon endte ned 4,3 prosent, mens Google-eier Alphabet falt med 4,5 prosent.

Oslo Børs

Hovedindeksen ved Oslo Børs falt fredag 1,32 prosent til 1.513,98, den laveste sluttnoteringen på to uker. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 4,7 milliarder kroner.

Det var bredt fall blant sjømatgigantene. Mowi falt 5,7 prosent til 193,10 kroner. SalMar falt 5,5 prosent til 494,00 kroner. Lerøy Seafood falt 2,4 prosent til 48,96 kroner, mens Bakkafrost endte ned 4,1 prosent til 493,60 kroner.

Kongsberg Gruppen falt 3,1 prosent til 1.513,00 kroner på høy omsetning. Forsvars- og teknologigiganten meldte fredag at Kongsberg Aviation Maintenance Services har inngått en avtale på opptil 15 år for vedlikehold og fremtidige oppgraderingsbehov for Norges F-35-kampfly.