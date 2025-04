Fredriksens tankgigant Frontline faller 2,1 prosent til 153,00 kroner. På kort tid har hele årets oppgang i aksjen blitt barbert bort. Arctic Securities-analytiker Kristoffer Barth Skeie mener markedet har vært for optimistisk.

Wallenius Wilhelmsen raste torsdag nesten 9 prosent etter Donald Trumps nye biltoll på 25 prosent. Bilfraktrederiet hentet seg noe inn igjen fredag, men mandag snur den igjen ned og faller nå 6,2 prosent til 71,70 kroner. Höegh Autoliners svekkes 3,1 prosent til 75,65 kroner.

Etter børsslutt fredag meldte Awilco Drilling at de vil dele ut et interimutbytte på 2,06 dollar pr. aksje, som ledd i en utbetaling av verdiene i selskapet. Styret mener selskapet bør avvikles og strykes fra børs. Aksjen er ned 3,5 prosent til 22,20 kroner.

Nordic Mining meldte søndag at produksjonsvolumene ved Engebø ligger bak interne opptrappingsplaner som følge av designproblemer i pumpesystemene, og at de første forsendelsene blir forsinket. Nyheten sender aksjen ned 8,4 prosent til 19,79 kroner.

Cadeler faller 7,2 prosent til 49,95 kroner. AGB Sundal Collier kutter nå sitt kursmål på aksjen fra 90 til 85 kroner, men beholder kjøpsanbefalingen.

Nordic Financials steg fredag 35,1 prosent, og fortsetter i dag opp ytterligere 9,7 prosent til 0,44 kroner. Torsdag var siste handelsdag for de omsettelige tegningsrettene i selskapets fortrinnsrettsemisjon, der foreløpige tegninger tyder på at emisjonen er overtegnet og at én milliard nye aksjer utstedes. Selskapet vurderes nå som «den farligste av alle aksjene på Oslo Børs» av Investtech.

Norwegian holder seg uendret. Hver gang dollarkursen faller 10 prosent mot kronen, øker flyselskapets inntjening med 1,37 milliarder. DNB Markets løfter nå sitt kursmål på flyaksjen fra 13 til 15 kroner, og gjentar samtidig sin kjøpsanbefaling.

Oljeprisen

Brent-oljen med mai-levering er mandag morgen opp 0,7 prosent til 74,12 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,7 prosent på 69,85 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,57 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Equinor stiger 0,6 prosent til 275,35 kroner, mens Aker BP er opp 0,7 prosent til 245,60 kroner. Vår Energi går frem 0,2 prosent til 33,21 kroner.

Forhandlingene om å starte oljeeksport gjennom Irak-Tyrkia-rørledningen har stoppet opp som følge av uklarhet rundt betaling og kontraktsvilkår, sier to kilder med kjennskap til saken, skriver TDN som refererer til Reuters. DNO-aksjen faller 2,1 prosent til 13,85 kroner.