Frykter mer tollusikkerhet: – Utallige utfall

Det nærmer seg 2. april, dagen da president Trump har lovet å avsløre det fulle omfanget og detaljene av sine tollplaner.

I forkant virker flere meglerhus og finansprofiler usikre på hvordan man skal imøtekomme begivenheten.

To nøkkelspørsmål

Sjef for fixed income i Morgan Stanley, Michael Zezas, skrev søndag at «det er så mange ubesvarte spørsmål, så vi ser liten verdi i å velge én enkelt strategi som grunnlag for en investeringsplan».

«Med så mange variabler i spill finnes det utallige mulige utfall», skrev Zezas.

Han og Morgan Stanley håper 2. april vil gi svar på to nøkkelspørsmål som kan guide fremtidsutsiktene: «Vil kunngjøringene klargjøre tollpolitikken, slik at den går fra å være et usikkerhetsmoment til noe mer forutsigbart?» og «Er tolløkningene store nok til å svekke de økonomiske utsiktene ytterligere?».

– Slutten på begynnelsen

Den anerkjente derivatguruen i Nomura, Charlie McElligot, merker seg at noen aktører har begynt å tvile på om man faktisk får den klarheten man hadde sett for seg. Mange trodde 2. april ville gi svar og roe markedene, men nå er det flere som tviler på om det faktisk blir slik.

«En taktisk observasjon: Det som først ble sett på som en ‘avklaring av hendelsesrisiko’, tror jeg flere nå stiller spørsmål ved – eller utfordrer – ideen om at 2. april er en slags ‘forward clarity/volatilitet faller tilbake’-type dag», skrev han, og:

«Mange av dem jeg snakker med, har sett på [2. april] som ‘slutten på begynnelsen’, ettersom det først da settes i gang en dominoeffekt av gjengjeldelsestoll og eskalering – eller, i motsatt retning, mulige innrømmelser.»

Han nevner også at dersom 2. april blir en rolig dag, vil visse typer fond og aktører – som til nå har kvittet seg med mye aksjer og aksjeeksponering – kunne vende tilbake til markedet og potensielt kjøpe mye. Særlig hvis S&P 500 beveger seg mindre enn 1 prosent daglig, begynner såkalte volatilitetsstyrte fond å kjøpe hardt.

– De beste pokerspillerne spiller ikke hver hånd

Sjefen for hedgefond-dekning i Goldman Sachs, Tony Pasquariello, skrev i en ukeoppsummering i helgen at han til en viss grad støtter bankens offisielle syn om at markedet vil bli negativt overrasket 2. april.

Han mener det ikke er opplagt at 2. april vil være en «avklarende hendelse (magefølelsen min sier at det burde være det, men som nevnt (...) tilsier spillteori at det første kastet vil være skremmende)».

Videre trekker han frem følgende sitat fra en klient: «De beste pokerspillerne spiller ikke hver hånd».

Kollegaen Mark Wilson, som jobber som trader, mener at 2. april har «potensial til å bli en avklarende hendelse – men det verste utfallet kan være fraværet av nettopp det, dersom usikkerheten dras ut i tid. Som vi lærte av kunngjøringene om biltoll, er det markedet virkelig vil vite: Hvem blir rammet, i hvor stor grad, og når?»