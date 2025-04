– Utfallet av Trumps utspill er enormt

I løpet av forrige uke steg DNBs portefølje med anbefalte aksjer 0,3 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs gikk ned 1,4 prosent.

Sats, Protector Forsikring og Sparebank 1 SMN var aksjene i porteføljen som gjorde det best, med en kursoppgang på henholdsvis 2,9 prosent, 2,7 prosent og 2,7 prosent. Verst gikk det med Yara som falt 6,7 prosent etterfulgt av Veidekke som falt 1,2 prosent.

Ukeporteføljen til DNB Markets Aksje Tatt inn i porteføljen Total avkastning Aker BP 6. januar 5,3 prosent Protector Forsikring 6. januar 20,2 prosent Sats 6. januar 29,1 prosent Subsea 7 6. januar -11,9 prosent Veidekke 6. januar 4,5 prosent Yara 6. januar 1,8 prosent Sparebank 1 SMN 13. januar 12,4 prosent Europris 17. mars 6,1 prosent

Yara

Investorer frykter at dollarsvekkelsen kan redusere Yaras inntjening i 2025.

– Yara har hatt litt valutamotvind, men det er greit med valutaeksponering dersom kronen begynner å svekke seg mot dollaren. Jeg ser ikke på det som et stort problem med en aksje i porteføljen som har en slik eksponering, sier Paul Harper, strateg i DNB Markets, til Finansavisen.

Følg med på Donald Trump

– I uken som kommer blir det mye fokus på hva som annonseres 2. april - med Libration Day fra Trump. Det er uklart hva vi kan forvente der. Vi får også nye payrolls-tall på fredag, sier Harper.

– Utfallet av Trumps nyheter er enormt, og det kan godt hende at vi ikke vet så mye konkret dagen etter. Djevelen ligger i detaljene. Tidspunktet for når det innføres toller er også et tema. Så kan det komme eventuelle mottiltak fra Europa, noe som kan eskalere det hele. Usikkerheten er i seg selv negativt for markedet, understreker Harper.

Oslo Børs åpner uken i rødt. Mandag formiddag står hovedindeksen i 1.508,30 poeng, ned 0,4 prosent.