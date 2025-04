Oslo Børs går mot en tredje dag på rad med fall mandag ettermiddag. Hovedindeksen er i 15-tiden ned 0,1 prosent. Handelsdagen startet med brått fall etter børsfall på både Wall Street og i Asia.

Morgan Stanley-topp tror markedene frykter at man ikke får den oppklaringen man håper på 2. april, når president Donald Trump skal avdekke det fulle omfanget av og detaljene ved tollplanene sine. «Det er så mange ubesvarte spørsmål», heter det.

– Uansett hva vi får vite onsdag, så vet vi ikke om det fortsatt vil være gjeldende torsdag eller onsdag i neste uke eller senere i år. Det er ingenting som tyder på at dette er siste runde, sier Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i SpareBank 1 Markets, om den varslede «Liberation Day» 2. april.

Mai-kontrakten for Brent-oljen er opp 0,9 prosent til rundt 74,30 dollar pr. fat, mens den sto i rundt 73,60 dollar ved børsslutt fredag. WTI-oljen er mandag opp 0,6 prosent til cirka 69,80 dollar fatet. De europeiske gassprisene (Dutch TTF) er ned 1,9 prosent til 40,04 euro pr. MWh.

Saudi-beslutning som passer dårlig Dagens oljepriser er altfor lave for Saudi-Arabia, og prestisjeprosjekter må settes på vent. Reversering av produksjonskutt gjør ikke situasjonen bedre.

Equinor er opp 0,9 prosent, Aker BP er opp 1,7 prosent, mens Vår Energi er opp 1,1 prosent.

Equinor og Vår Energi har mandag meddelt at produksjonen fra Johan Castberg-feltet nå er startet opp. Feltet kostet 86 milliarder og vil være nedbetalt på under to år, ifølge Equinor.

DNB Markets har i en ny analyse gjentatt en kjøpsanbefaling for Aker BP og et kursmål på 280 kroner. Aksjen handles rundt 245 kroner mandag.

DNO faller 2,6 prosent, på rapporter om at forhandlingene om å gjenoppta oljeeksport gjennom Irak–Tyrkia-rørledningen har stoppet opp.

Frontline faller 2,7 prosent. Tankrederiet har på kort tid mistet hele årets børsoppgang, og Arctic-analytiker Kristoffer Barth Skeie mener markedet har vært for optimistisk. Han opererer selv med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 282 kroner, mens aksjen handles rundt 153 kroner mandag.

Grieg Seafood stiger rundt 9 prosent mandag på nyheten om at både konsernsjefen og styrelederen byttes ut . Sjømatanalytiker Wilhelm Hagen Røe i Danske Bank mener at sjefsbyttet øker muligheten for at Grieg Seafood kan selge deler av den norske oppdrettsvirksomheten.