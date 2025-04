Citi: Dette blir rammet på «Frigjøringsdagen»

Meglerbordet i Citi har samlet trådene som Trump-administrasjonen har lagt fra seg, og laget en «Cheatsheet – Ultimate Liberation Day Guide» til kundene sine, som omhandler hva man kan forvente 2. april – eller frigjøringsdagen – da president Trump har lovet å avsløre det fulle omfanget og detaljene av tollplanene.

«2. april, omtalt som "Liberation Day", er ventet å markere et vendepunkt i USAs handelspolitikk. Citi har samlet sine forventninger, mulige scenarier, gjennomføringsmåter og økonomiske/markedsmessige konsekvenser i én oversikt over foreslåtte tolltiltak», innleder Citi.

Gjengjeldelsestoll

Første spalte – trolig den viktigste – omhandler gjengjeldelsestoll, kjent som reciprocal tariffs.

Det er ventet at land med stort handelsoverskudd med USA vil få gjengjeldelsestoll.

Citi peker ut: Argentina, Australia, Brasil, Canada, Kina, EU, India, Indonesia, Japan, Sør-Korea, Malaysia, Mexico, Russland, Saudi-Arabia, Sør-Afrika, Sveits, Taiwan, Thailand, Tyrkia, Storbritannia og Vietnam.

Økonomene i Citi tror den gjennomsnittlige tollsatsen i USA vil stige til mellom 10–15 prosent. Samtidig er det antydet at det vil skje en vurdering land for land – at hvert land får tildelt et «tollnummer» som reflekterer deres tollsatser mot USA.

Det er uklart om ikke-tollmessige handelshindre, for eksempel merverdiavgift (VAT), vil bli tatt med i denne vurderingen. Dette har CNBC meldt ifølge Citi.

«Inkluderingen av VAT er fortsatt det største usikkerhetsmomentet», skriver Citi, som også påpeker at Europa er spesielt utsatt dersom merverdiavgift blir medregnet.

Grunnen til tollene? Inntektskilde for å gjennomføre skattelettelser, inkludert forlengelse av skattekuttene fra TCJA.