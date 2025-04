Tech-fall på Wall Street – S&P snur til grønt i påvente av Trumps tollplaner

En annen børsnykommer, mediebedriften Newsmax, hadde sin børsdebut på mandag. Selskapet skulle hente opp til 75 millioner dollar, da det sendte ut 7,5 millioner aksjer til en noteringskurs på 10 dollar. Tre timer etter at handelen startet stiger aksjekursen over 500 prosent, til 63 dollar. Aksjen er notert under såkalt regulation A+, som begrenser hvor beløpet det kan hente ved noteringen til 75 millioner dollar, melder Investing.com.

Alle venter på onsdagens nyheter

– I uken som kommer blir det mye fokus på hva som annonseres 2. april - med Liberation Day fra Trump, sier DNB-strateg Paul Harper til Finansavisen.

– Utfallet av Trumps nyheter er enormt, og det kan godt hende at vi ikke vet så mye konkret dagen etter. Djevelen ligger i detaljene. Tidspunktet for når det innføres toller er også et tema. Så kan det komme eventuelle mottiltak fra Europa, noe som kan eskalere det hele. Usikkerheten er i seg selv negativt for markedet, understreker Harper.

Stor usikkerhet

Handelsbanken skriver i en oppdatering at det er knyttet stor usikkerhet til annonseringen fra Trump, både når det gjelder nivå og implementering.

«Ifølge de siste utspillene fra Trump i helgen vil alle land rammes, og USA vil også ta hensyn til alt de oppfatter som handelspolitiske hindringer mot USA. Samtidig som Bloomberg melder om at USA vil «være snillere enn hva andre land er mot USA.» Hva som ligger i alt dette, gjenstår altså å se. Dette er uansett en klar ulempe for økonomien, og ikke minst er det inflasjonsdrivende, og setter dermed også den amerikanske sentralbanken i en vanskelig posisjon», skriver Handelsbanken.

Olje og krypto

Brent oljen stiger 2,63 prosent til 74,67 dollar og WTI-oljen stiger 2,93 prosent til 70,91 dollar.

Bitcoin stiger 1,11 prosent og en coin koster nå 83.457 dollar. Krypto har hatt en kraftig oppgang siden Trump ble president, men har siden vært volatil.