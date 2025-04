Denne artikkelen ble først publisert 27. juni 2019. Kapital republiserer den nå i forbindelse med en pågående rettssak mot Hope, der han risikerer 6,5 års fengsel.

– Vi har ikke noe å skjule. Frode Hope har ingenting å skjule, sier Frode Berner Hope.

Økologisk, grønt og næringsrikt – det finnes mange gode argumenter for driftige selgere av grønnsaksspirer. Blant disse er den tidligere finansrådgiveren Frode Berner Hope. 51-åringen var partner og en av de største eierne i investeringsrådgivningsfirmaet Axir, som sent i 2009 ble kjøpt opp av Acta Holding. De siste årene har han hatt sentrale roller, både som aksjonær, daglig leder og styreleder, i Spirehagen.

Fra Spirehagen, som driver produksjon av spiselige spirer i et lokale i Moss, har Hope hentet ut betydelige beløp de siste årene. Det er blant annet snakk om diverse tjenester, fakturering av husleie og høy garantiprovisjon i forbindelse med aksjesalg. Målet på sikt er å rigge selskapet for oppkjøp.

Underveis i Spirehagens relativt korte historie har aksjonærene måttet spytte inn stadig mer kapital, blant annet gjennom et tosifret antall emisjonsrunder, for å holde selskapet flytende. Det har blitt snakket i store ord og gitt lovnader som ikke er oppfylt.

Det er ikke til å legge skjul på at det har vært mye misnøye. Kilde om Spirehagen

På veien har Hope røket uklar med både medaksjonærer og samarbeidspartnere. Kapital har snakket med flere kilder som, uavhengig av hverandre, er kritiske til Hopes fremferd i Spirehagen.

– Det er ikke til å legge skjul på at det har vært mye misnøye, for selskapet var basert på en god idé og hadde gode muligheter fra starten. At man skal klare å sløse bort så mye penger er det ingen som skjønner seg på, sier en person med god kjennskap til selskapet.

Kildene gir uttrykk for at de ikke ønsker å stå frem, fordi de er bekymret for å havne på kant med Hope.

Rettssaker

Frode Hope er ikke ukjent med konflikter.

Omtrent samtidig som Spirehagen oppsto under sitt nåværende navn, lå han i en betent rettsstrid med nå avdøde Kari Monsen Røkke. Saken fikk bred mediedekning. Røkke følte seg ført bak lyset i forbindelse med utbyggingen av et spa-anlegg på Norefjell, og krevde ham for nærmere 8,5 millioner kroner.

Røkke var ikke den eneste som var sint. Noen år tidligere ble det kjent at en gruppe voksne damer mente seg sjanghaiet av blant andre Hope i forbindelse med det samme Norefjell-sakskomplekset. To av disse damene valgte å gå rettens vei.

Den tidligere finansmannen har også vært innblandet i en rettslig nabokrangel relatert til Snarøya-boligen han kjøpte for 19 millioner i 2006. Men Hope har landet på beina. Han vant frem i både nabokrangelen og søksmålet fra Røkke, mens Acta inngikk et forlik i den siste Norefjell-saken.

Deretter forsvant Hope, som i dag beskriver disse sakene som “ulykkelige”, fra rikspressens søkelys. Da dommen i den siste ankesaken falt, hadde han sluttet som investeringsrådgiver og var godt i gang med å snu opp ned på en liten spirebedrift i Moss.

– Kulturkrasj

Selskapet Spirehagen startet opp som On Your Mind, og ble stiftet i 2011. Opprinnelig var planen at Hope, som kom inn som daglig leder kort tid etter stiftelsen, skulle bistå selskapet med det finansielle. I tillegg ble han etter hvert en stor aksjonær.

Innen noen år oppsto det imidlertid en konflikt. På et tidspunkt røk Hope uklar med andre involverte i prosjektet. Etter det Kapital får gjengitt, mener disse at Hope begikk et tillitsbrudd. Det handlet om penger, verdier, manglende felles samarbeidsgrunnlag.

Slik det blir beskrevet av dem som var involvert, var noen interessert i spirer, andre mer interessert i andre ting.

– Vi brøt samarbeidet med Frode. Vi ville ikke ha noe mer med ham å gjøre. Etter det startet han Spirehagen, sier tidligere styreleder Øystein Langerud.

Vi brøt samarbeidet med Frode. Vi ville ikke ha noe mer med ham å gjøre. Tidligere styreleder i Spirehagen

Hope er først lite interessert i å snakke om dette.

– Det har jeg ingen kommentar til. Det er en konflikt som er løst, hvor vi tok hverandre i hendene og gikk hvert til vårt etterpå. Jeg har ingen behov for å svare på hva det handlet om. Men vi driver videre. De som ikke ville bli med videre, de tok hatten sin og gikk.

– Enkelte følte at de hadde blitt lurt, eller at det hadde blitt begått et slags tillitsbrudd?