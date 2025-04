Oslo Børs snudde opp: Aksjer til værs på sjefsbytte og USA-nyhet

Norsk Hydro falt 2,2 prosent til 60,32 kroner. Danske Bank-analytiker Elliott Jones har tatt opp dekning av aksjen med en salgsanbefaling og et kursmål på 54 kroner. Han peker på at prisene på Hydros produkter for tiden møter på motvind.

Grieg Seafood skjøt opp 8,4 prosent til 54,25 kroner på nyheten om at Andreas Kvame går av som konsernsjef og at Per Grieg jr. går av som styreleder . Analytiker Wilhelm Hagen Røe i Danske Bank mener sjefsbyttet øker muligheten for at Grieg Seafood kan selge deler av den norske oppdrettsvirksomheten.

Ellers i sjømat steg Mowi 0,8 prosent til 194,60 kroner og SalMar 2,0 prosent til 504,00 kroner, etter kraftige kursfall fredag på rapporter ytterligere svekkelse i lakseprisene. Senterpartiet går nå inn for å endre lakseskatten partiet selv innførte for to år siden.

Cleantech-selskapene Desert Control og Soiltech utmerket seg med kurshopp mandag. Desert Control har fått bekreftelse på at selskapets vannkonserveringsløsning kvalifiserer for incentivprogrammer i California, og steg 11,3 prosent til 6,12 kroner. Soiltech steg 3,8 prosent til 55,40 kroner etter at Finansavisen omtalte at flere bjellesauer er kommet inn på eiersiden.

Subsea 7 endte ned 1,0 prosent til 167,70 kroner. Undervannsentreprenøren er tildelt en kontrakt av Equinor for tekniske tjenester ved fase 2 av Northern Lights-prosjektet. Verdien av kontrakten er mellom 50 og 150 millioner dollar – opp mot 1,6 milliarder kroner.

Constellation Oil Services Holding, som ble notert på Euronext Growth 6. mars, er tildelt en ny kontrakt av Petrobras for jackupriggen «Admarine 511». Den totale verdien oppgis til 170 millioner dollar, nær 1,8 milliarder kroner. Aksjen endte opp 1,4 prosent til 5,07 kroner. Noteringskursen for en snau måned siden var på 5,34 kroner.

Norwegian steg mandag 0,6 prosent til 11,99 kroner. Analytiker Ole Martin Westgaard i DNB Markets har oppjustert kursmålet fra 13 til 15 kroner og gjentatt en kjøpsanbefaling. «Veldig positivt,» sa Westgaard til Finansavisen før helgen om hvordan Norwegians inntjening øker i takt med at dollarkursen svekkes mot kroner.

Nordic Mining endte ned 6,5 prosent til 20,20 kroner. Gruveselskapet har meddelt at produksjonsvolumene fra Engebø ligger bak skjema på grunn av designproblemer i pumpesystemene, som innebærer at de første forsendelsene av granat og rutil blir forsinket.

Instabank steg 2,7 prosent til 2,27 kroner på nyheten om at selskapet har lansert et digitalt kredittkort i Tyskland, som ifølge selskapet er et stort skritt i den europeiske vekststrategien.