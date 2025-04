Børsuken fikk en elendig start, med fall på rundt 1,5 prosent for tyske Dax, franske Cac og den brede Stoxx 600-indeksen. Britiske Aston Martin Lagonda Global steg likevel med 7 prosent. Sportsbilprodusenten skal hente inn 126,5 millioner pund, rundt 1,7 milliarder kroner, i ny kapital. Styreleder Lawrence Stroll, en kanadisk milliardær, spytter inn 52,5 millioner pund, mens resten kommer fra salg av en minoritetsandel i Aston Martins Formel 1-gruppe. Toppsjef Adrian Hallmark mener Strolls aksjekjøp er en «tillitserklæring» til konsernet. Pengene skal blant annet brukes på produktutvikling.

Europeiske bilaksjer generelt slet derimot, idet investorene forbereder seg på USAs nye tollavgift på importerte biler. Den tyske bildel- og dekkprodusenten Continental stupte 4 prosent, mens Porsche, Volkswagen og Mercedes-Benz falt 2-3 prosent.

Også banksektoren fikk juling, ettersom Trumps handelskrig ikke bare forverrer Europas økonomiske utsikter, men også bidrar til lavere renter. Østerrikske Raiffeisen Bank, som er særlig sterk i Øst-Europa, var ned med 8 prosent. UBS Group, Societe Generale, Bank Ireland og Danske Bank klarte seg bedre, med fall på 2-4 prosent.

I USA var S&P 500 og Nasdaq henholdsvis 1,2 og 2,2 prosent lavere ved halv fem-tiden. For Tesla ble kursfallet nær 7 prosent. Meglerhuset Stifel kuttet sitt kursmål fra 474 dollar til 455 dollar, som følge av lavere inntektsforventninger og at Musks politiske utspill gjør selskapet upopulært i enkelte sirkler. Selv det nye kursmålet ligger mer enn 200 dollar over dagens nivå.

For øvrig fortsetter flukten ut av sykliske konsumaksjer. I luftfartsektoren sank United Airlines og Delta Air Lines med 5-8 prosent, mens cruiseoperatørene Carnival, Norwegian Cruise Line og Royal Caribbean tapte 3-5 prosent. Heller ikke kasinoselskapene Caesars og MGM var lyspunkter, med nedturer på 4-5 prosent.

Som sist fredag hadde mer stabile aksjer innenfor blant annet forsyning medvind. Vinnerlisten inkluderte strømleverandørene American Electric Power, Duke Energy og Xcel Energy.