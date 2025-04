Tesla aksjen stuper: Musk peker på politisk motstand

Under et folkemøte i Wisconsin uttalte Elon Musk at hans engasjement i den såkalte DOGE, som arbeider for omfattende nedskjæringer i offentlig sektor, har ført til reaksjoner som skader Tesla, det skriver CNBC.

– Det de prøver å gjøre, er å legge massivt press på meg, og på Tesla antar jeg, for å få meg til å slutte med dette, sa Musk, ifølge Bloomberg News.

Tesla-aksjen er nærmest halvert siden toppen i desember. Aksjen var allerede ned med 38 prosent for året og faller ytterligere 5,5 prosent mandaf.

– Min Tesla-aksje og aksjen til alle som eier Tesla har halvert seg. Det er en stor greie, ifølge Musk.

Det er ikke bare børsen som viser tegn til misnøye. I helgen ble det demonstrert ved Tesla-forhandlere, og det er meldt om hærverk mot både kjøretøy og utsalgssteder over hele USA.

– God kjøpsmulighet

Musk har også vært en synlig figur i valgkampen og har brukt over 12 millioner dollar. Under søndagens rally ga han i tillegg 1 million dollar hver til to velgere som signerte en underskriftskampanje mot det han kaller aktivistdommere.

Når det gjelder Tesla-aksjen sier han:

– Fallet i aksjekursen kan være en kjøpsmulighet på lang sikt, sier Musk.

Den økende politiske synligheten skjer samtidig som Tesla opplever svakere underliggende drift. Bilsalget gikk ned i 2024, og foreløpige tall for inneværende år viser ytterligere nedgang, spesielt i Europa. Investeringsbanken Stifel har i et notat til kunder kuttet sitt kursmål og salgsestimat for Tesla.

Andre faktorer som kan påvirke Tesla er usikkerhet rundt nye tollsatser på importvarer til USA og trusler om mottiltak fra handelspartnere.