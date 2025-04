Blackrock-sjefen advarer: - Proteksjonismen har vendt tilbake

I sitt årlige brev til aksjonærene i verdens største kapitalforvalter, BlackRock, advarer konsernsjef Larry Fink om at proteksjonisme er tilbake med full kraft. Utsagnet kommer få dager før tidligere president Donald Trump er ventet å eskalere tollkrigen med USAs handelspartnere, det skriver Financial Times.

– Proteksjonisme har vendt tilbake med kraft, sier Fink.



Han viser til samtaler med ledere og kunder over hele verden, som peker på en gjennomgripende uro knyttet til verdensøkonomien. Denne uroen har bidratt til at amerikanske aksjeindekser har falt siden Trump tok over.

– Folk er mer engstelige for økonomien enn på noe annet tidspunkt i nyere tid, sier Fink.

Fink peker på at selv om flere amerikanere deltar i aksjemarkedet, er det ikke alle som har fått ta del i velstandsveksten.

Ønsker demokratisering

Han mener markedseksplosjonen de siste årene i stor grad har vært drevet av globalisering, som løftet én milliard mennesker ut av ekstrem fattigdom, men samtidig holdt igjen utviklingen for mange i rikere land.

– Kapitalismen fungerte men for fåtallet, sier Fink.

Fink argumenterer for økt tilgang til private investeringer for vanlige investorer. Dette mener han kan bidra til å jevne ut forskjeller i markedet, som i dag favoriserer store aktører og statlige fond.



Han viser til at BlackRock det siste året har gått tungt inn i private investeringer, med oppkjøp verdt rundt 30 milliarder dollar. Dette inkluderer Global Infrastructure Partners, HPS Investment Partners og dataselskapet Preqin.

Fink peker på at eiendeler som datasentre, kraftnett og de raskest voksende private selskapene i verden i dag er utilgjengelige for folk flest, og befinner seg i lukkede, private markeder.

– De er låst bak høye murer, med porter som kun åpner seg for de rikeste eller største aktørene, ifølge Fink.