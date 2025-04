Dette skjer i dag

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag:

Høyre vil med syv mirakelgrep gjøre Norge til Europas beste land for business, og med det snu flyttestrømmen etter at mange av Norges rikeste har flyttet til Sveits.

Blant tiltakene er å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, fornye, forenkle og forbedre virkemiddelapparatet, fjerne norske særreguleringer og å endre exitskatten.

Stortingsrepresentant Nikolai Astrup sier Høyres mål er at Norge skal være det mest attraktive landet i Europa for å starte og drive bedrift.

Aksjemarkedet surner før Donald Trumps «Liberation Day» onsdag 2. april . Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea, sier han gruer seg.

Han mener markedet ikke har tatt inn over seg at dette kan gå skikkelig galt, og at det i verste fall kan bli starten på en resesjon. Han mener de kommende dagene ikke er tiden for å ta risiko, men anbefaler heller «stabile, trauste» aksjer.

Espen Teigland, gründer i Investornytt, må gå 50 mil etter aksjesmell i Questerre Energy.

Han veddet en fottur fra Bergen til Oslo på at Questerre-kursen skulle stige til 3 kroner i løpet av mars, men aksjekursen har ikke rikket seg av flekken. Teigland innrømmer at han har vært stor i kjeften, men han har bestemt seg for å ta på skoene og ta det som en ferie.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad og LO-sjef Peggy Hessen Følsvik. De er så irritert over at Norges Bank ikke satte ned styringsrenten i siste rentemøte, at de faktisk vil ta over styringen av pengepolitikken med et nytt mandat.

De mener matvareprisene bør tas ut av kjerneinflasjonsmålet, fordi det er varer som kan påvirkes av prissjokk, som sjokoladeprisen. De vil påvirke Norges Banks mandat med politisk makt. Helt likt Donald Trumps trussel mot Fed i USA, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Årsrapport:

AMSC, Scatec, Solstad Offshore

Makro:

Norge: Obos boligpriser mars

Norge: PMI industri mars, kl. 10.00

Japan: Arbeidsledighet februar, kl. 01.30

Japan: Tankan-indeks 1. kv., kl. 01.50

Australia: Detaljhandel februar, kl. 02.30