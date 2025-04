Analytiker venter markant oppgang på Oslo Børs

«Urolig start på en svært travel uke, der Trump-retorikk i helgen var hoveddriveren bak svakheten tidlig på dagen. Månedsavslutningsetterspørsel fra pensjonsfond bidro imidlertid til å stabilisere markedene sent i økten. Det endelige estimatet for pensjonsrebalansering var på pluss 37 milliarder dollar i aksjer å kjøpe – 96. persentil tilbake til januar 2000 – og SPX MOC [Market On Close – ordrer som gjennomføres ved børsslutt, journ. anm.] viste 15,3 milliarder dollar å kjøpe, den største kjøpsubalansen i vårt datasett».

Asia

Det er oppgang på de asiatiske aksjemarkedene tirsdag morgen.

Etter gårsdagens 3 prosents fall på den japanske Nikkei 225-indeksen, er den tirsdag morgen opp 0,2 prosent. Arbeidsledigheten for februar måned i landet falt fra 2,5 til 2,4 prosent – marginalt bedre enn ventet. Endelig PMI for industrisektoren falt derimot fra 49,0 til 48,4.

Australias S&P/ASX 200 steg 0,91 prosent, etter at sentralbanken i Australia holdt styringsrenten uendret på 4,1 prosent, i tråd med forventningene, mens landet forbereder seg til valg 3. mai.

I Kina var fastlandsindeksen CSI 300 opp 0,29 prosent, mens Hang Seng var opp 1,06 prosent. Kinas Caixin PMI for mars endte på 51,2 – økonomer i en Reuters-undersøkelse ventet 51. Forrige måned viste 50,8.

Kinesiske biotekaksjer steg kraftig tirsdag, drevet av sterke kvartalstall og økt interesse for defensive sektorer i forkant av amerikanske tolltiltak. Selskaper som Akeso, Hutchmed og CSPC steg alle over 10 prosent, melder Bloomberg.

Kospi-indeksen i Sør-Korea var opp 1,66 prosent, mens small cap-indeksen Kosdaq hoppet 2,88 prosent.

Oslo Børs

Hovedindeksen ved Oslo Børs endte mandag opp 0,17 prosent til 1.516,52, etter å ha vært ned i store deler av handelsdagen. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 5,7 milliarder kroner.

Grieg Seafood skjøt opp 8,4 prosent til 54,25 kroner på nyheten om at Andreas Kvame går av som konsernsjef og at Per Grieg jr. går av som styreleder . Analytiker Wilhelm Hagen Røe i Danske Bank mener sjefsbyttet øker muligheten for at Grieg Seafood kan selge deler av den norske oppdrettsvirksomheten.

Norsk Hydro falt 2,2 prosent til 60,32 kroner. Danske Bank-analytiker Elliott Jones har tatt opp dekning av aksjen med en salgsanbefaling og et kursmål på 54 kroner. Han peker på at prisene på Hydros produkter for tiden møter på motvind.

Tankrederiet Frontline endte ned 1,7 prosent til 153,70 kroner. Rederiet har på kort tid mistet hele årets børsoppgang, og Arctic-analytiker Kristoffer Barth Skeie mener markedet har vært for optimistisk. Selv har han en kjøpsanbefaling og et kursmål på 282 kroner for Frontline.