Etter to timers handel er hovedindeksen opp 0,65 prosent til 1.526,45 poeng, etter å ha steget 0,17 prosent mandag.

Brent-olje med levering i juni omsettes for 74,60 dollar fatet, ned 0,19 prosent. Ved børsslutt mandag kostet Brent-oljen 74,54 dollar.

Equinor er blitt nedgradert av Danske Bank fra kjøp til hold, og kursmålet er kuttet med 10 kroner til 300. Aksjen stiger 0,57 prosent til 280,25 kroner. Aker BP er opp 0,92 prosent til 251,80 kroner, mens Vår Energi øker med 0,91 prosent til 34,22 kroner.

Norwegian tjener rått på svakere dollar. Både ABG Sundal Collier og DNB Markets har nå økt estimatene. Førstnevnte hevet kursmålet fra 13 til 15,50 kroner mandag ettermiddag, mens DNB økte tidligere på dagen fra 13 til 15 kroner. Begge opererer med kjøpsanbefaling. Aksjen stiger 7,34 prosent til 12,86 kroner.

Awilco Drilling meldte fredag ettermiddag at det vil dele ut 2,06 dollar pr. aksje i ekstraordinært utbytte. Selskapet vurderte flere alternativer, men ettersom det ikke har noen operativ virksomhet, ble det besluttet at det er i aksjonærenes beste interesse å tilbakeføre kapitalen til aksjonærene, søke om avnotering og til slutt avvikle selskapet. I dag er det ex-dato for utbyttet, og aksjen stiger – justert for utbytte – 25 prosent til 1,20 kroner.

Arctic Biosciences meldte at alle pasientene i den kliniske HeROPA fase 2b-studien, på HRO350 hos pasienter med mild-til-moderat psoriasis, har fullført ett års behandling og at studien nå er ferdigstilt. Rengjøring og kvalitetskontroll av det omfattende datasettet har tatt lengre tid enn ventet, men topplinjeresultatene forventes publisert innen 2–3 uker. Aksjen stiger 4,10 prosent til 6,135 kroner.

TGS har startet en ny multiklient havbunnsnodeundersøkelse i Mexicogulfen. Aksjen stiger 0,66 prosent til 99,80 kroner.

Aker Solutions stiger 2,55 prosent til 34,58 kroner etter å ha fått tildelt en milliardkontrakt av Equinor for fase to av karbonlagringsprosjektet Northern Lights.