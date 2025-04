Pareto anbefaler ti aksjer

I løpet av mars falt Paretoporteføljen 1,8 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs gikk opp 1,8 prosent. Til tross for svak utvikling de to siste månedene, ligger porteføljen marginalt foran Oslo Børs hittil i år, med en oppgang på 6,6 prosent, mot 6,4 prosent for hovedindeksen.

Beste bidragsyter i mars var Gjensidige Forsikring med en oppgang på 9,1 prosent. I den andre enden finner vi Frontline som falt 13,9 prosent.

Geopolitisk uro

Ifølge Pareto var stemningen i markedet preget av økt geopolitisk uro og frykt for en tilspisset handelskonflikt. Inflasjonstallene i USA kom inn lavere enn ventet, men dette ble overskygget av usikkerheten rundt president Trumps neste grep.

Flere endringer

I starten av april velger Pareto å kvitte seg med Pexip og TGS til fordel for Sparebank 1 SMN og Vår Energi.

Aker BP, Bonheur, Endúr, Frontline, Gjensidige Forsikring, Kid, Link Mobility og Salmar får fornyet tillit.

Styrker bankeksponeringen

SpareBank 1 SMN tas inn i Paretoporteføljen etter sterk utvikling i banksektoren så langt i 2025 og en mer offensiv rentebane fra Norges Bank.

– Banken har den sterkeste kapitaliseringen blant de regionale sparebankene vi dekker, og handles til 10 ganger 2025-estimert inntjening og 6,8 prosent utbytteavkastning. Vi ser fortsatt rom for estimatoppjusteringer på kort sikt, sier analytiker Herman Zahl.

Gjensidige Forsikring beholdes etter en oppgang på 9,1 prosent i mars. Zahl og kollega Carl Harbo vurderer aksjen som attraktiv gitt selskapets defensive egenskaper og sterke prisingsmakt, og ser fortsatt oppside i estimatene.

Vår Energi

Vår Energi tas inn i Paretoporteføljen etter produksjonsstart på Johan Castberg og ferdigstillelse av produksjonsskipet til Balder X-prosjektet. Analytikerne mener Vår Energi tilbyr en attraktiv kombinasjon av vekst og kontantstrøm.

– Selskapet har redusert risikoen knyttet til 40 prosent produksjonsvekst innen utgangen av 2025, og guider videre mot 400.000 fat pr. dag i 2026. Med lavere gjennomføringsrisiko, sterke kontantstrømsestimat og en direkteavkastning på 15 prosent, fremstår aksjen som attraktivt priset, understreker analytikerne Tom Erik Kristiansen og Olav Haugerud.

Dumper Pexip

Teknologi-analytikerne Olav Rødevand og Jørgen Weidemann kvitter seg med Pexip etter kursnedgang i mars.

– Aksjen falt 10,3 prosent i mars, drevet av negative valutaeffekter og økt makrousikkerhet som har gjort potensielle kunder mer tilbakeholdne. Vi har fortsatt tro på selskapet på lengre sikt, men velger å ta det ut av porteføljen inntil videre, sier Weidemann.