I løpet av mars gikk den anbefalte porteføljen til Norne Securities opp 2,6 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs klatret 1,8 prosent.

Alle aksjene i porteføljen var foran indeks, bortsett fra Lerøy Seafood, som falt ned 7,3 prosent. Analysesjef Petter Slyngstadli understreker at både lakseaksjer og lakseprisen har skuffet i første kvartal.

– Utfallsrommet er kjempestort

– Vi tror 2025 blir et veldig volatilt år. Prosjektet Donald Trump har startet tror jeg ingen ser konsekvensene av. Trump er enten en idiot eller et geni, og dette kan enten gå bra eller veldig dårlig. Utfallsrommet er kjempestort, sier Slyngstadli til Finansavisen.

– Onsdag er det «Liberation Day», som Trump kaller det, dagen der tollsatsene kommer til effekt, understreker analysesjefen.

Til tross for solide kursfall i første kvartal, mener Slyngstadli at amerikanske aksjer fremdeles er svært dyre. Samtidig understreker han at Trumps eksperiment med hensyn til toll og «DOGE» har økt risikoen i markedet, også for norske aksjer.

Han ser stor usikkerhet i 2025, og minner om at handelskrig ikke bra for verken inntjening, vekst eller inflasjon.

Ett bytte

I begynnelsen av april gjør analysesjefen ett bytte i porteføljen, når han nå bytter ut Sparebanken Vest med Sparebank 1 Sør-Norge.

– Sparebank 1 Sør-Norge er rimeligst blant de største bankene på pris/bok, og blant de rimeligste på P/E. Når det gjelder avkastning på egenkapitalen er banken blant de dårligste, men her tar den nye banksjefen Inge Reinertsen grep, både med hensyn til kostnadskutt og med å heve målet for avkastning på egenkapitalen fra 13 til 14 prosent, sier Slyngstadli.

Porteføljen

Norne-porteføljen består nå av følgende aksjer: Navamedic, Lerøy Seafood, Aker BP, M Vest Water, Sparebank 1 Sør-Norge og Sparebank 1 Midt-Norge. Meglerhuset er market maker for M Vest Water og Navamedic.

Norne Securities har en moderat undervekt i aksjemarkedet