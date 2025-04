Selvaag Bolig solgte 196 boliger for 1.244 millioner kroner i første kvartal. Nettosalget, som er salg justert for Selvaag Boligs eierandel i samarbeidsprosjekter, endte i første kvartal på 169 boliger med en samlet verdi på 1.038 millioner kroner. Aksjen stiger 3,5 prosent til 37,20 kroner.

TGS har startet en ny multiklient havbunnsundersøkelse i Mexicogulfen. Aksjen stiger 1,1 prosent til 100,20 kroner.

Fiskesmell

Awilco Drilling meldte fredag ettermiddag at det vil dele ut 2,06 dollar pr. aksje i ekstraordinært utbytte. Selskapet vurderte flere alternativer, men ettersom det ikke har noen operativ virksomhet, ble det besluttet at det er i aksjonærenes beste interesse å tilbakeføre kapitalen til aksjonærene, søke om avnotering og til slutt avvikle selskapet. I dag er det ex-dato for utbyttet, og aksjen stiger – justert for utbytte – 25 prosent til 1,20 kroner.

Både Arctic og ABG er ute med sektorrapporter for sjømataksjene.

ABG ser nedsiderisiko i konsensusestimatene for driftsresultat i første kvartal for lakseoppdrettsselskapene, på grunn av svake priser, melder TDN. I rapporten blir kursmålet til Bakkafrost kuttet fra 619 til 535 kroner.

Arctic trekker frem at Norge har svært høye landbrukstoller i sin National Trade Estimate-rapport publisert mandag, og frykter dermed at sjømat blir fanget i kryssilden for potensielle gjensidige toller, skriver TDN.

Mowi faller 1,4 prosent til 191,85 kroner, SalMar er ned 0,8 prosent til 500,00 kroner, Lerøy er ned 2,2 prosent til 48,14 kroner, mens Bakkafrost faller 1,5 prosent til 487,60 kroner.

Grieg Seafood, som steg kraftig mandag etter sjefsbytte, går tilbake 1,2 prosent til 53,60 kroner.

Arctic Securities nedjusterer kursmålet på Pexip fra 60 til 59 kroner. Aksjen faller 1,7 prosent til 38,35 kroner.