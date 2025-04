Sergio Ermotti, toppsjef i den sveitsiske bankgiganten UBS, fikk en samlet kompensasjon på 14,9 millioner sveitsiske franc i 2024. Det tilsvarer i dag 177,3 millioner kroner, og gjør Ermotti til den klart best betalte banksjefen hos de ti største bankene på det europeiske kontinentet, melder Bloomberg.

Andrea Orcel, toppsjef i italienske UniCredit, fikk en total lønnspakke på 13,2 millioner euro, eller cirka 150 millioner kroner.

Dette var en økning på hele 32 prosent fra året før, den klart største sjefslønnsveksten hos de ti storbankene.

Tredje best betalt i fjor var Christian Sewing, konsernsjef i Deutsche Bank. Han dro inn totalt 9,8 millioner euro, eller 111 millioner kroner, ifølge nyhetsbyråets beregninger.

Mange banker på kontinentet oppnådde store overskudd i fjor, løftet av høyere renter, og flere opplevde også kraftig børsoppgang. Selv om både Ermotti i UBS og Orcel i UniCredit er blitt kritisert av investorer for sine lønnspakker, har begge storbankene argumentert for at topplederkompensasjonen er berettiget ved å peke på blant annet bankenes resultater og at det er sterk konkurranse om kompetanse, skriver Bloomberg.

Minst 30 millioner

Blant de ti største bankene på kontinentet hadde spanske Santander den fjerde største lederlønnspakken. Toppsjef Héctor Grisi fikk totalt 8,3 millioner euro i 2024, cirka 94 millioner kroner.

Deretter følger BBVA-sjef Onur Genҫ og Intesa Sanpaolo-sjef Carlo Messina med 7,3 millioner euro hver, Société Générale-sjef Slawomir Krupa med 5,0 millioner euro, BNP Paribas-sjef Jean-Laurent Bonnafé med 4,2 millioner euro, ING-topp Steven van Rijswijk med 2,7 millioner euro og Crédit Agricole-sjef Philippe Brassac på tiendeplass med 2,6 millioner euro, nær 30 millioner kroner.

DNB-sjefen langt unna

Ser man på lønnspakkene til banksjefene her oppe i Norden, ville Nordea-sjef Frank Vang-Jensen kvalifisert for en delt åttendeplass med Bonnafé i BNP Paribas i Bloomberg-rangeringen.

Vang-Jensen fikk tilsammen 4,2 millioner euro i godtgjørelse i fjor, som i dag tilsvarer 47,6 millioner kroner.

Carsten Rasch Egeriis, konsernsjef i Danske Bank, tjente totalt 21,9 millioner danske kroner i fjor, tilsvarende 33,2 millioner norske kroner. Det ville plassert ham foran ING-sjef van Rijswijk på Bloomberg-listen.

Kjerstin Braathen fikk en samlet lønnspakke på 16,9 millioner kroner for sjefsrollen i DNB, Norges største bank, i fjor. Det var en økning fra 15,8 millioner kroner året før. Pakken inkluderer blant annet en grunnlønn på 9,2 millioner, incentivordninger, opptjente aksjer og annen godtgjørelse.