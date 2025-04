Rødt på Wall Street før Trumps nye utspill

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,5 prosent mens Dow Jones og S&P 500 faller 0,4 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,17 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,6 prosent til 22,63.

Onsdag er det såkalt «Liberation Day» i USA, som president Donald Trump kaller det – dagen der nye tollsatser innføres.

– Utfallsrommet er kjempestort

– Prosjektet Donald Trump har startet tror jeg ingen ser konsekvensene av. Trump er enten en idiot eller et geni, og dette kan enten gå bra eller veldig dårlig. Utfallsrommet er kjempestort, sier analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities til Finansavisen.

Til tross for solide kursfall i første kvartal, mener Slyngstadli at amerikanske aksjer fremdeles er svært dyre.

Rømmer USA

Blant de mest solgte fondene hos Kron var det en klar rød tråd i mars, nemlig at de var teknologi- og USA-tunge. Dette er gjerne de samme fondene som preget topplistene for kjøpte fond gjennom fjoråret.

– Mange er nok skremte av den nye amerikanske administrasjonens politikk, og redd for konsekvensen av denne. I kombinasjon med fortsatt høy verdsetting, frykt for nye tollsatser, stigende renter og økt kinesisk konkurranse er det for mange nok til å trykke på salgsknappen, sier Joar Hagatun, porteføljeforvalter i Kron fra Storebrand.