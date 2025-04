Børsrekyl i Europa

Europas børsindekser fikk en rekyl tirsdag, og Stoxx 600-indeksen steg med rundt 0,5 prosent. Tyske Thyssenkrupp var blant vinnerne, med et kursløft på nesten 7 prosent. Kepler Cheuvreux oppgraderte industrikonglomeratet til «kjøp». Hovedårsaken var forventninger om at Tysklands nye, oppblåste statsbudsjett vil gagne Thyssenkrupps stål- og forsvarsvirksomhet. Sistnevnte bygger blant annet krigsskip og militære ubåter.

Det er dessuten tegn på at den langvarige nedturen i eurosonens industrisektor nærmer seg slutten. En indeks basert på HCOBs spørreundersøkelser steg i mars til 48,6, det høyeste nivået siden januar 2023. Alle tall under 50 betyr imidlertid at den industrielle aktiviteten avtar.

Annen statistikk viser at eurosonens årlige inflasjon og kjerneinflasjon sank til henholdsvis 2,2 og 2,4 prosent i mars. Samtidig falt arbeidsledigheten til 6,1 prosent. Alle tallene var 0,1 prosentpoeng lavere enn konsensusestimatet.

I USA pekte børspilene nedover. Ved halv fem-tiden hadde både S&P 500 og Nasdaq tapt minst 0,5 prosent. Investorene avventer nye innspill fra Trump, som onsdag ventes å innføre en 20 prosent tollavgift på de fleste importerte varer.

Motehuset PVH, som eier merkene Calvin Klein og Tommy Hilfiger, steg uansett med mer enn 17 prosent. Selskapet la frem overraskende sterke topp- og bunnlinjetall for sitt fjerde regnskapskvartal. Inntektene var imidlertid 5 prosent lavere enn i samme periode året før. For regnskapsåret 2025 spår ledelsen en inntektsvekst på null eller nær null, blant annet som følge av en bedring i det europeiske markedet.

Johnson & Johnson, som blant annet er kjent for sin coronavaksine, fikk derimot et kursfall på nesten 5 prosent. En amerikansk domstol avslo konsernets ønske om å inngå et forlik på 10 milliarder dollar, i forbindelse med et talkumpulver som angivelig har forårsaket livmorskreft. Ifølge rettsdokumenter skal J&J helt siden 1950-tallet ha visst at pulveret inneholdt asbest, men det ble ikke fjernet fra markedet før i 2023.