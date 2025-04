Oslo Børs endte opp: Roper kjøp – Norwegian steg kraftig

Saken oppdateres.

Oppgangen på Oslo Børs avtok utover ettermiddagen tirsdag. Ved børsslutt stod hovedindeksen i 1.518,11 poeng, en oppgang på 0,1 prosent.

Nordsjøoljen med juni-levering endte opp 0,3 prosent til 74,98 dollar pr. fat, mens den amerikanske WTI-oljen steg 0,3 prosent til 71,72 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 74,54 dollar ved børsslutt mandag.

Equinor har blitt nedgradert av Danske Bank fra kjøp til hold, og kursmålet er kuttet med 10 kroner til 300. Aksjen klatret 0,3 prosent til 279,40 kroner. Aker BP endte ned 0,2 prosent til 248,90 kroner, mens Vår Energi gikk frem med 0,8 prosent til 34,17 kroner.

Norwegian har fått medvind av en svakere dollar. Både ABG Sundal Collier og DNB Markets har nå økt estimatene. Førstnevnte hevet kursmålet fra 13 til 15,50 kroner mandag ettermiddag, mens DNB økte tidligere på dagen fra 13 til 15 kroner. Begge opererer med kjøpsanbefaling. Aksjen endte opp 5,7 prosent til 12,67 kroner.

Norse Atlantic gikk på sin side frem 1,2 prosent til 5,72 kroner.

Morrow Bank har, gjennom et svensk datterselskap, fått tildelt en banklisens i Sverige, ifølge en børsmelding tirsdag ettermiddag. Aksjen endte opp 6,2 prosent til 10,60 kroner.

Aker Solutions steg 1,5 prosent til 34,22 kroner etter å ha fått tildelt en milliardkontrakt av Equinor for fase to av karbonlagringsprosjektet Northern Lights.

Public Property Invest har kjøpt to eiendomsselskaper av Carucel Eiendom for 223,5 millioner kroner. Det sendte aksjen opp 3,4 prosent til 18,54 kroner.

Selvaag Bolig solgte 196 boliger for 1.244 millioner kroner i første kvartal. Nettosalget, som er salg justert for Selvaag Boligs eierandel i samarbeidsprosjekter, endte i første kvartal på 169 boliger med en samlet verdi på 1.038 millioner kroner. Aksjen steg 1,8 prosent til 36,60 kroner.

Awilco Drilling meldte fredag ettermiddag at det vil dele ut 2,06 dollar pr. aksje i ekstraordinært utbytte. Selskapet vurderte flere alternativer, men ettersom det ikke har noen operativ virksomhet, ble det besluttet at det er i aksjonærenes beste interesse å tilbakeføre kapitalen til aksjonærene, søke om avnotering og til slutt avvikle selskapet. I dag er det ex-dato for utbyttet, og aksjen steg – justert for utbytte – 29,2 prosent til 1,24 kroner.

Både Arctic og ABG var ute med sektorrapporter for sjømataksjene.

ABG ser nedsiderisiko i konsensusestimatene for driftsresultat i første kvartal for lakseoppdrettsselskapene, på grunn av svake priser, melder TDN. I rapporten blir kursmålet til Bakkafrost kuttet fra 619 til 535 kroner.

Arctic trekker frem at Norge har svært høye landbrukstoller i sin National Trade Estimate-rapport publisert mandag, og frykter dermed at sjømat blir fanget i kryssilden for potensielle gjensidige toller, skriver TDN.

Mowi falt 1,5 prosent til 191,55 kroner, SalMar endte ned 0,7 prosent til 500,50 kroner, Lerøy gikk tilbake 2,2 prosent til 48,16 kroner, mens Bakkafrost falt 0,9 prosent til 490,80 kroner.

Grieg Seafood, som steg kraftig mandag etter sjefsbytte, gikk tilbake 1,0 prosent til 53,70 kroner.