Til tross for betydelige kursfall i første kvartal, mener Slyngstadli at amerikanske aksjer fortsatt er svært dyre.

Dagens største bevegelser

Blant bilaksjene stiger Tesla 3,6 prosent tirsdag og har fått medvind den siste tiden etter et dårlig første kvartal, skriver MarketWatch. Tesla forventer å rapportere levering av 380.000 biler, noe som er et lavere tall enn det analytikerne forventet.

Den kinesiske bilprodusent NIO stiger rundt 1,8 prosent tirsdag ettermiddag, grunnet sterkere leveranse i mars sammenlignet med samme måned i fjor. Tilsvarende stiger kinesiske XPeng 0,7 prosent etter at selskapet leverte 33.205 biler i mars, som er en betydelig økning fra året før.

En rekke flyaksjer kjenner derimot på sterk motvind tirsdag på grunn av nedadgående etterspørsel etter flyreiser innad i USA inn mot sommeren. Blant disse finner vi American Airlines og Delta Airlines som faller henholdsvis 2,7 og 3,2 prosent.

Johnson & Johnson-aksjen faller tirsdag over 7 prosent etter at en konkurs-dommer i Texas avviste et nytt forsøk på å løse selskapets store gjeldsproblemer, som er under beskyttelse av USA sin Chapter 11-konkursbeskyttelse. Det har nylig stormet rundt selskapet etter anklagene om at selskapets baby-produkter har skadet kjøpere av produktene deres, skriver MarketWatch.

Trump-vennlig børsdebutant stiger tresifret

TV-kanalen Newsmax debuterte på Wall Street mandag og steg mer enn 735 prosent i løpet av sin første dag på børs. Aksjen ble notert for 14 dollar og endte åpningsdagen på 83,51 dollar.

Newsmax har i lang tid vært kjent for å være svært Trump-vennlig, og har vist større lojalitet til presidenten enn Fox News. Fox har blant annet vært kritisk til Trumps idé om at toll kan løse USAs økonomiske utfordringer.

Newsmax-aksjen stiger 204 prosent så langt tirsdag til 251,79 dollar.

Rømmer USA

Blant de mest solgte fondene hos Kron var det en tydelig trend i mars: De hadde høy eksponering mot teknologi og USA. Dette er de samme fondene som dominerte topplistene over kjøpte fond i fjor.

– Mange er nok skremte av den nye amerikanske administrasjonens politikk, og redd for konsekvensen av denne. I kombinasjon med fortsatt høy verdsetting, frykt for nye tollsatser, stigende renter og økt kinesisk konkurranse er det for mange nok til å trykke på salgsknappen, sier Joar Hagatun, porteføljeforvalter i Kron fra Storebrand.