Trump-alliert i samtaler om å kjøpe Tiktok

Det amerikanske venturekapitalfondet, Andreessen Horowitz, vurderer å investere i TikTok som del av et forsøk på å kjøpe ut appens kinesiske eiere. Planen ledes av allierte av Donald Trump og innebærer at TikTok skilles ut fra det Beijing-baserte morselskapet ByteDance.

Nær deadline

Ifølge Financial Times er samtalene i en intens sluttfase, ettersom en ny amerikansk lov trer i kraft 5. april.

Loven som trer i kraft forbyr nemlig TikTok i USA, med mindre eierskapet overføres til ikke-kinesiske aktører.

Programvareselskapet Oracle, grunnlagt av Trump-venn Larry Ellison, leder oppkjøpsforsøket sammen med eksisterende amerikanske TikTok-investorer.

Trump-allierte i førersetet

Marc Andreessen, medgründer i venture-fondet, er en uttalt støttespiller av Trump og skal ifølge FT vurdere en større investering i oppkjøpet. Han har tidligere bidratt i Elon Musks oppkjøp av Twitter og vært involvert i Trumps politiske nettverk.

Også Blackstone og andre amerikanske kapitalforvaltere er blitt kontaktet i jakten på investorer med tilstrekkelig finansiell tyngde. Oppkjøpet kan åpne for at ByteDance beholder algoritmen, mens amerikanske aktører sikrer kontroll over data og drift i USA.

TikTok og ByteDance har foreløpig ikke kommentert saken, skriver avisen.