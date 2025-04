Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen onsdag:

Elisabeth Holvik, sjeføkonom i SpareBank 1 Gruppen, overrasker med å forsvare president Donald Trumps nye tollinje, der alle andre økonomer kaller tollpolitikken galskap.

Hun mener den nye linjen er forståelig og et riktig valg for USA, og at enhver fornuftig økonom vil se at noe må gjøres.

Historieprofessor Einar Lie reagerer på Holviks syn. Han mener det nesten ser ut som det er skrevet av Det hvite hus.

Roger Hofseth, oppdrettsgründer og sjef for laksekonsernet Hofseth International, frykter taletrengte norske politikere mer enn Donald Trumps toll.

Han mener det gjelder å sitte stille i båten og ikke komme med ideologiske uttalelser. Det kan ødelegge alt, sier Hofseth. Han tror norsk sjømatnæring kan stå igjen som vinnere når Canada, EU og Chile får toll, i hvert fall så lenge tollsatsene er brede.

Finansminister Jens Stoltenberg vil tette eiendomsbaron Ivar Tollefsens skattehull.

Tollefsen sparer milliarder i skatt når han selger minst 2.000 utleieboliger ved bruk av borettslagsmodellen. Stoltenberg sier nå at regjeringen er i gang med å vurdere hvordan slik skatteplanlegging kan motvirkes.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om president Donald Trumps frigjøringsdag i dag. Usikkerheten er stor og gullprisen har nådd all-time high. Mange vil sikre seg mot det uvisse.

Vi håper det ikke blir så ille, men gullprisen gir signal om uvisshet. Frigjøringsdagen. At den vestlige verden skal bli styrt av noe slikt, er håpløst, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Årsrapport:

Elopak, Philly Shipyard, Soiltech, Zelluna

Makro:

India: PMI industri mars endelig, kl. 07.00

Spania: Arbeidsledighet mars, kl. 09.00

Tyskland: VDMA maskinordrer februar, kl. 10.00

USA: ADP sysselsetting mars, kl. 14.15

USA: Industriordrer februar, kl. 16.00

Russland: Arbeidsledighet februar, kl. 18.00

Annet:

Norge: SSB lakseeksport, kl. 08.00

Norge: NVE vannmagasin, kl. 13.00

USA: DOE oljelagre, kl. 16.30

Utenlandske:

Blackberry, Dustin Group