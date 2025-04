Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,7] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at Donald Trump i dag markerer det han selv omtaler som «Liberation Day» – dagen da USA formelt innfører omfattende tollbarrierer og gjengjeldelsestoll mot flere av landets største handelspartnere.

I kveld kl. 20 norsk tid vil Det hvite hus vil avholde en pressekonferanse for å gjennomgå Trumps nye tollsatser. Tirsdag ble det kjent at tariffene vil tre i kraft umiddelbart etter annonseringen.

«Tiltaket, som har som hensikt å beskytte amerikansk næringsliv, kan også feile stort», skriver analytikeren.

Berntsen skriver videre at for investorene vil dette bety økt volatilitet, særlig innen industrier som bil, teknologi, landbruk og forbruksvarer – sektorer spesielt sårbare for handelskonflikter. Men påpeker at slike kriser også kan føre til positive endringer i verdens handelsstruktur.

«Historien lærer oss at store handelskriser ofte resulterer i nye institusjoner og avtaler, som igjen gir grobunn for langsiktig økonomisk stabilitet og vekst. Derfor er det mulig at dagens aggressive tiltak fra Trump kan bane vei for etableringen av en ny, kanskje enda mer robust, global handelsstruktur», skriver han.

«En slik ny orden vil imidlertid kreve omfattende politisk vilje og internasjonalt samarbeid – noe som kun kan vokse frem etter en periode med usikkerhet og økonomiske utfordringer», påpeker Berntsen.

Asia

Det er blandet stemning og relativt små bevegelser på de asiatiske børsene. I Japan stiger nå Nikkei 0,17 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,56 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,24 prosent, CSI 300 er opp 0,15 prosent, mens Hang Seng i Hongkong legger på seg marginale 0,06 prosent.

Kospi i Sør-Korea faller 0,48 prosent. Nifty 50 i India er opp 0,16 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,12 prosent, mens Straits Times i Singapore faller 0,28 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med juni-levering er onsdag morgen opp 0,01 prosent til 74,50 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,07 prosent på 71,25 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 74,98 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

Til tross for et positivt sentiment store deler av handelsdagen surnet stemningen til på Wall Street i de siste timene, og de toneangivende indeksene endte delt tirsdag. Teknologitunge Nasdaq steg 0,9 prosent, mens den brede S&P 500 endte opp 0,4 prosent. Industriselskapenes indeks, Dow Jones, falt marginale 0,1

TV-kanalen Newsmax debuterte på Wall Street mandag og steg 735 prosent i løpet av sin første dag på børs. Newsmax har i lang tid vært kjent for å være svært Trump-vennlig, og har vist større lojalitet til presidenten enn Fox News. Tirsdag endte Newsmax-aksjen opp 180 prosent tirsdag til 234 dollar.

Blant bilaksjene steg Tesla 3,6 prosent tirsdag og har fått medvind den siste tiden etter et dårlig første kvartal, skriver MarketWatch. Tesla forventer å rapportere levering av 380.000 biler, noe som er et lavere tall enn det analytikerne forventet.