I forrige uke ble det kjent at Norges Bank holdt styringsrenten uendret på 4,50 prosent. Nå kutter Obos-banken likevel sine boliglånsrenter.

For rammelån 50 og boliglån 50 settes rentene ned med 0,2 prosentpoeng, mens boliglån 60 kuttes med 0,15 prosentpoeng. Også for flere andre boliglån settes renten ned med 0,1 prosentpoeng.

Den aller beste renten får nå medlemmer med en bolig som kvalifiserer for grønt lån, og denne er nå på 5,14 prosent. Rammelån med 50 prosent belåningsgrad får en rente på 5,21 prosent.

– OBOS-banken skal være utfordrerbanken i markedet, og dette er et synlig bevis på akkurat det, sier banksjef Tore Weldingh i en kommentar.

Ut mai kutter Obos-banken også sine tinglysnings- eller etableringsgebyr på lån.

Usikkerhet

Under rentemøtet i januar signaliserte Wolden Bache at styringsrenten «mest sannsynlig settes ned i mars neste år». Det ble ikke en realitet.

– Prisveksten har tiltatt og vært klart høyere enn ventet. Setter vi renten ned for tidlig, kan prisene fortsette å stige raskt. Derfor holder vi renten uendret nå, sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache under forrige ukes rentemøte.

Den nye rentebanen til Norges Bank signaliserer nå ett, muligens to, kutt i løpet av 2025.

«Dersom renten settes ned for tidlig, kan prisene fortsette å stige raskt. På den annen side kan en for høy rente bremse økonomien mer enn det som er nødvendig for å få prisveksten ned til målet. I avveiingen mellom disse hensynene, mener komiteen det er behov for å holde renten oppe noe lenger enn tidligere signalisert», skrev Norges Bank i sin melding.