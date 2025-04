Begrunnelsen er at Teslas innstilling til de ansattes rettigheter bryter med Folksamgruppens investeringskriterier.

I en pressemelding onsdag morgen opplyses det at dialog og påvirkningsarbeidet har vært resultatløst. Derfor er det besluttet et nedsalg. Timingen må kunne sies å være dårlig, for Tesla-aksjen har havarert i år med et fall på 30 prosent til 268 dollar aksjen i år.

SELGER ALT: Marcus Blomberg, sjef for kapitalforvaltning og bærekraft i Folksam. Foto: Folksam

Det opplyses i pressemeldingen at Teslas holdning til de ansattes fagforeningsrettigheter er problematisk i lys av Folksams investeringskriterier. Folksam har derfor på ulike måter forsøkt å påvirke Tesla, først og fremst sammen med andre eiere, der forslag er blitt fremmet til selskapets generalforsamling to år på råd. KLP, som er Norges største pensjonsfond, stilte seg bak initiativet for å påvirke Tesla og det samme har danske AkademikerPension gjort. Sistnevnte har solgt sine Tesla-aksjer.

Til ingen nytte

Ingen forbedring har dessverre kunnet observeres, og Folksam har derfor tatt en beslutning om å selge aksjeposten.

– Dette er ikke det resultatet vi hadde håpet på. Å forsøke å påvirke våre investeringer gjennom aktivt eierskap er viktig for Folksamgruppen, men nå ser vi ingen mulighet for å oppnå en endring, og derfor har vi solgt hele aksjeposten, sier Marcus Blomberg, sjef for kapitalforvaltning og bærekraft.

I januar solgte et av Europas største pensjonsfond, nederlandske Stichting Pensioenfonds, seg helt ut av Tesla på grunn av lønnspakken til Elon Musk. Pensjonsfondet hadde en Tesla-posisjon på 571 millioner euro – 6,7 milliarder kroner.

– Vi hadde et problem, sa en talsperson for fondet om lønnspakken.