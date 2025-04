Skatteeksperter svarer: Slik må Høyre endre skattene

– Om formuesskatten skal beholdes, må formuesskattesatsene settes ned slik at formuesskatten blir på et fornuftig nivå. I det skatt på formue i selskaper reelt er en selskapsskatt, må også utbytte som tas ut til dekning av denne skatten fritas for utbytteskatten.

– I mange tilfeller er latent skatt på aksjegevinsten opp mot 37,84 prosent. Dette innebærer at med en aksjerabatt på 20 prosent betales formuesskatt på penger som tilhører staten.

Men også Ommedal etterlyser forliket Høyre og FrP allerede har avvist.

– Et tverrpolitisk forlik er nødvendig for å gjenskape tillit og stabilitet. Til dette trengs ikke noen ny skattekommisjon. Torvik-utvalget og en rekke andre utredninger burde kunne gi et tilstrekkelig grunnlag for faktabaserte diskusjoner mellom partiene. Årsaken til utflytting og behovet for endring bør være klart for alle – dagens regler er ikke gode nok, sier Ommedal.

– Vekstskapere satser i stadig større grad utenfor landet. Utenlandske investeringer kanaliseres vekk fra Norge.

– Til slutt, exitskattene må endres slik at det ikke skjer en beskatning før ved realisasjon. Regler i tråd med realisasjonsprinsippet gir rom for å satse i Norge uten at internasjonal ekspansjon som krever en utflytting, hindres. Med dagens tekniske løsninger for rapportering vil ikke dette skape noen vanskelige kontrollforhold.

Tror ikke på Torvik

Wiersholm-advokat Bettina Banoun vil ha endringer i skattene som har ført til utflytting.

– Exitskatten kan reverseres dithen at latent exitskatt utløses når aksjonær mottar ytelser, enten ved realisasjon eller utbytte, men at skatten ikke overstiger det den ville ha vært om skattyter hadde forblitt bosatt i Norge.

– En endring av eierbeskatningen med høyere selskapsskatt, lavere utbytteskatt og fritak for formuesskatt på arbeidende kapital, vil gjøre forskjellsbehandlingen av norske og utenlandske investorer mindre og vil ta bort hovedincentivet til utflytting.

Hun angriper dog ikke Torviks poeng om at lettelsene bare vil være en ekstra mulighet til å flytte for dem som glemte å flytte før de hardeste exitskattene ble innført. Banoun satt i skatteutvalget til nettopp Ragnar Torvik, men tok dog ofte dissens.

– Jeg tror ikke de endringene jeg foreslår vil gi noen bølge av utflytting. Tvert imot. Dagens regler gir incentiv til tidlig utflytting før verdier er opparbeidet. Endringene jeg skisserer fjerner dette incentivet og gjør forskjellsbehandlingen mellom norske og utenlandske aksjonærer mindre, sier hun.

– Frykten for ytterligere skjerpinger av exitskatten fra 2029 fremstår heller ikke så nærliggende, dersom man fra 2025 har exitskatteregler som utløser skatt når aksjonær mottar ytelser, enten ved realisasjon eller utbytte, men at skatten ikke overstiger det den ville ha vært om skattyter hadde forblitt bosatt i Norge.

– Fjorårets skjerpelser av exitskatten er uheldig og antakelig i strid med EØS-avtalen. Særlig exitutbytteskatt på inntil 100 prosent er et uproporsjonalt tiltak som forhindrer utflytting, sier hun.

– De nåværende reglene gir gründere incentiv til å flytte ut og etablere virksomhet utenfor Norge, fremfor å bygge opp virksomhet her. Det er veldig uheldig for Norge.