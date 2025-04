Bred nedgang før tollshow – oljemygg stiger kraftig etter melding fra USA

– Alle er desorientert. Det er vanskelig å lage nye estimater. Folk er lammet, men det er noe av planen, sier SEBs råvaresjef Bjarne Schieldrop i forkant av toll-showet.

Dette tror Eriksrød om resultatsesongen Store utbytter og lite teknologi gjør Oslo Børs til en vinner. Det er tungvekterne som driver børsen oppover, ifølge aksjesjef Leif Eriksrød i Alfred Berg.

Citi: Dette blir rammet på «Frigjøringsdagen» Citi har pekt ut landene og sektorene som vil få annonsert toll på onsdag. Merverdiavgift blir den store x-faktoren, tror meglerhuset.

Shipping

Shippingindeksen er ned 0,6 prosent onsdag. Hafnia stiger 2,5 prosent til 44,10 kroner, Stolt-Nielsen er opp 1,8 prosent til 248,50 kroner, mens Frontline faller 1,3 prosent til 155,15 kroner.

Shippinganalytikerne hos ABG merker seg følgende før frigjøringsdagen: «Effekten av endringen i amerikansk handelspolitikk fremstår klart negativ for container- (USA står for 15–20 prosent av globale importvolumer) og bilfrakt (USA står for rundt 20 prosent av global bilimport). Vi anser imidlertid ikke at dette er spesielt viktig for bulkfrakt, altså frakt av olje, gass og tørrbulk.»

Det fremmes også en trade-idé om å shorte Maersk, Wallenius Wilhelmsen og Höegh Autoliners, samtidig som man går long i tørrbulk, som Golden Ocean, Himalaya Shipping og 2020 Bulkers – eller i olje- og gasstankere som Frontline, Okeanis og BW LPG.

Sjømat

Sjømatindeksen er ned 2,0 prosent onsdag.

Bakkafrost la tirsdag ettermiddag frem ferske tall som viste et totalt slaktevolum på 25.200 tonn. Aksjen faller 1,1 prosent til 485,20 kroner.

Før kveldens tollsatser uttalte Arctic-analytiker Christian Nordby at «det verste scenarioet er at alle lakseproduserende land får toll, men så lenge Chile slipper unna, går det greit».

Grieg Seafood er ned 4,9 prosent til 51,05 kroner, SalMar faller 2,3 prosent til 489,00 kroner, og Mowi er ned 2,0 prosent til 187,80 kroner.

Øvrige bevegelser

Schibsteds A -aksje klatrer 1,6 prosent til 291,60 kroner. Egil Dahl har kjøpt Schibsted-aksjer for nær 200 millioner kroner i mars, og Finansavisen tar den inn i sin Bjellesauportefølje.

Svakere dollar har den siste tiden løftet Norwegian , som har lagt på seg 13 prosent hittil i år. Onsdag faller den imidlertid tilbake 1,7 prosent til 12,46 kroner. Både ABG og DNB Markets hevet tirsdag sine kursmål på flyaksjen.

Pareto har tatt ned Europris og Orkla til hold fra kjøp. Førstnevnte faller 2,8 prosent til 82,75 kroner, mens Orkla faller 1,4 prosent til 113,80 kroner.

Analytiker Kristian Spetalen i Arctic Securities nedjusterer kursmålet på Smartcraft fra 34 til 32 kroner, og gjentar kjøpsanbefalingen. Aksjen stiger 0,8 prosent til 26,60 kroner.

Citi gjenopptar dekningen av Nel , med holdanbefaling og kursmål 2,50 kroner. Aksjen faller 3,6 prosent til 2,33 kroner.