344 konkurser på 31 dager

344 norske selskaper gikk konkurs i mars. Det tilsvarer en økning på 31 prosent sammenlignet med 263 konkurser i samme måned i fjor. I løpet av første kvartal var det 1.017 konkurser, opp fra fjorårets 957, noe som er en økning på seks prosent.

– Ved første øyekast kan dette virke som en voldsom økning i konkurser, men det er verdt å merke seg at vi hadde en tilsvarende nedgang på 35 prosent i mars i fjor. En av årsakene til dette er sannsynligvis at påsken kom i mars i fjor, mens den i år, som i 2023, kommer i april, sier Per Fjærestad, daglig leder i Creditsafe Norway, i en melding.

Relativt stabilt

Dersom man ser på utviklingen fra år til år, og utelater de ekstraordinære resultatene under coronatiden, understreker Fjærestad at konkurstallene holder seg på et relativt stabilt nivå. I 2023 var det 1.084 konkurser i første kvartal, mens første kvartal i 2019 og 2020 endte med henholdsvis 1.000 og 1.020 konkurser.

– Vi ser riktignok at det er en del svingninger internt i enkelte bransjer i første kvartal, og da særlig i mars, men det er få ting som utmerker seg når man ser på antall konkurser i sin helhet, konstaterer Fjærestad.

Konkursøkning

Den seneste tiden har ringvirkningene fra de store utfordringene innen bygg og anlegg blitt stadig tydeligere. Det har blant annet gitt utslag for bransjer som arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, en utvikling som fortsatte i mars. 11 konkurser i årets tredje måned betyr at bransjen endte på totalt 36 konkurser i første kvartal. Det er en betydelig økning på 44 prosent, sammenlignet med første kvartal i fjor.

Et annet segment med kraftig økning i første kvartal er personlig tjenesteyting. Her økte antallet konkurser med 76 prosent.

– Om man ser på foretakene som har konkurs i dette segmentet er det tydelig at det i veldig stor grad dreier seg om foretak innen frisørfaget, beauty og tatovering, sier Fjærestad.

13 av 15

13 av landets 15 fylker så en økning i antall konkurser i mars. Den største økningen var i Østfold (+73 prosent), etterfulgt av Trøndelag (+53 prosent) og Nordland (+50 prosent). Kun to fylker så en nedgang i konkurser i mars: Rogaland og Finnmark.