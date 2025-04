Nomuras derivatguru: Utelukker ikke rally i kveld

«Jeg har definitivt ingen edge i morgen», skrev Nomuras derivatguru Charlie McElligott i en kommentar til kundene tirsdag kveld.

«Alt jeg klarer å rasjonalisere, er at det ikke er noen grunn til å tvile på ‘omtrent 20 prosent’ generelle tollsatser, slik at president Trump kan si he did them and “hit them hard”, før han til slutt må bøye seg og ‘gjøre avtaler’ senere, fordi vekstbremsen blir for tung å bære», fortsatte den anerkjente cross asset-direktøren i meglerhuset.

McElligott skriver, som nevnt, at han ikke har noen fordel, men skisserer likevel flere potensielle markedsreaksjoner.

Les også Nomura: USA trenger resesjon Derivatguruene i Nomura mener at president Trump trenger en resesjon for å gjennomføre planene sine. «Det er nesten ingenting Trump kan si nå for å snu dette», heter det fra storbanken.

«Verst tenkelig» er kanskje utelukket

Det trekkes frem flere negative momenter, og verken oppgang eller nedgang utelukkes. På den negative siden nevnes det at stadig flere mister troen på at kvelden markerer slutten på usikkerheten rundt toll. Realrenter i den korte enden av kurven faller stadig til nye, flereårige bunner – noe som tydelig peker på stagflasjon. Det verserer også samtaler om at nedsiderisiko i veksten svekker troverdigheten til sentralbanken i USA.

Likevel ser Nomura-toppen muligheten for et rally i kveld.

Det første han påpeker, er uttalelser fra Det hvite hus’ pressesekretær Leavitt, som impliserte at sektor-toller er ute av bildet – noe som kunne vært «det verst tenkelige» dersom disse hadde blitt stablet oppå gjengjeldelsestollene.

Les også – Dette er ikke slutten på uroen Uansett hva Trump kommer med onsdag, må vi regne med nye overraskelser torsdag og neste uke og neste måned, frykter Harald Magnus Andreassen.

Aksjemarkedet surner før «frigjøringsdagen»: – Kan gå skikkelig galt Onsdag er den infamøse «frigjøringsdagen». – Kan bli starten på en resesjon, sier Robert Næss, som mener investorer burde forberede seg på et blodrødt marked.

Citi: Dette blir rammet på «Frigjøringsdagen» Citi har pekt ut landene og sektorene som vil få annonsert toll på onsdag. Merverdiavgift blir den store x-faktoren, tror meglerhuset.

Ingen forventer oppgang

Skew på amerikanske aksjeindekser – fordelingen mellom kjøps- og salgsopsjoner – viser at det er helt tydelig at markedet søker beskyttelse mot nedsiden, og at det er «absolutt INGEN etterspørsel etter oppsiden». Kombinert med posisjoneringen i markedet er det tydelig at markedet generelt venter at aksjer skal ned.

Kundene til McElligott uttrykker også at de gjerne vil se «hvor langt ned» markedet skal før de forsøker å kjøpe dippen. Også nylig oppførsel i markedet viser at markedet presser seg mot å «gjøre det som gjør mest vondt» relativt til konsensus eller gruppetenking.

Derfor kan en «pain trade»-scenario være at den første reaksjonen faktisk er opptur i aksjemarkedet, hvis det blir à la «ikke så ille som fryktet».

«Markedet stiger og etterlater mange på sidelinjen, noe som fører til en de facto atferdsmessig ‘short gamma’-dynamikk på OPPSIDEN og en kamp om å hoppe på rallyet og kjøpe desto høyere det går … spesielt hvis systematiske aktører blir ‘tvunget inn’ til høyere priser, sammen med opsjonshandlere som er short putter i Magnificent 8, og ETF-omvektingsetterspørsel inn i et rally er cirka 1,5 ganger større enn tilbudet under nedgang – mens sikringer hypotetisk rallyer bort og short delta kjøpes tilbake», skriver derivatguruen.